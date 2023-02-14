Полиция предложила лыжнице защиту от экоактивистов

Шиффрин, завоевавшая на прошлой неделе серебряную медаль в женском супергигантском слаломе, разозлила активистов-экологов Extinction Rebellion, поскольку спортсмены передвигаются до мест проведения соревнований на вертолете. Так, обеспокоенные изменениями климата активисты собрались во французском городе Гап, где провели мирную акцию протеста под лозунгом: «Нет вертолетам, нет Олимпиаде».

Поскольку протест был частично направлен и против Шиффрин, местная полиция предложила ей защиту, сообщает швейцарское издание Swiss Blick.

Позже стало известно, что Шиффрин на чемпионате мира не пользовалась вертолетом. Организаторы предложили ей такую возможность, поскольку поездка на автомобиле от Гапа до Орсьера занимает 40 минут, но американка отказалась от предложения.