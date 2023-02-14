Женская сборная Эстонии по футболу отправилась на сборы в Турцию

По словам главного тренера Анастасии Морковкиной, главная цель сборов — поставить цели на год. «Мы хотим установить общее понимание того, как вновь прийти к равномерному и плавному темпу на поле и за его пределами. В этом году мы будем играть в формате Лиги наций, и мы вполне можем победить наших соперниц», — сказала Морковина.