В понедельник женская сборная Эстонии по футболу отправилась на сборы в Турцию, где сыграет матчи со сборными Косово, Иордании и Северной Македонии. Главные тренеры Сирье Роопс и Анастасия Морковкина назвали в составе 23 игрока.
Женская сборная Эстонии по футболу отправилась на сборы в Турцию
Женская сборная Эстонии по футболу отправилась на сборы в Турцию
По словам главного тренера Анастасии Морковкиной, главная цель сборов — поставить цели на год. «Мы хотим установить общее понимание того, как вновь прийти к равномерному и плавному темпу на поле и за его пределами. В этом году мы будем играть в формате Лиги наций, и мы вполне можем победить наших соперниц», — сказала Морковина.
Впервые в карьере вызов в сборную получила голкипер Лийза Лийметс. Из-за травм в составке команды не оказалось капитана Инны Кисс-Злиднис, Виктории Вихман, Джессики Улексин, Мерили Тоом, Сандры Пярн и Сандры Лийр. Вратарь Карина Корк не смогла присоединиться к команде по личным причинам.
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