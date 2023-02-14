Неймар обеспокоен слухами, просочившимися из раздевалки «ПСЖ»

Проигрыш вывел Неймара из себя и в раздевалке он спустил пар на Кампуша. Но позже прокомментировал ситуацию.

«Это так же, как с девушкой. Футбол – это не только любовь и дружба. Да, мы уважаем друг друга, но иногда бывают разногласия и дискуссии, чтобы стать лучше. Мы не привыкли проигрывать, конечно, нас это беспокоит. Это часть процесса совершенствования».

Также футболист отметил скорость, с которой все просочилось в прессу.