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Неймар обеспокоен слухами, просочившимися из раздевалки «ПСЖ»

rus.postimees.ee
Неймар обеспокоен слухами, просочившимися из раздевалки «ПСЖ»
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Неймар.
Неймар. Фото: FRANCK FIFE

Нападающий Неймар подтвердил, что у него была перепалка со спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушем после поражения команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3).

Проигрыш вывел Неймара из себя и в раздевалке он спустил пар на Кампуша. Но позже прокомментировал ситуацию.

«Это так же, как с девушкой. Футбол – это не только любовь и дружба. Да, мы уважаем друг друга, но иногда бывают разногласия и дискуссии, чтобы стать лучше. Мы не привыкли проигрывать, конечно, нас это беспокоит. Это часть процесса совершенствования».

Также футболист отметил скорость, с которой все просочилось в прессу.

«Так произошло, что эти слухи появились в ключевой момент сезона. Мы должны выяснить, что происходит, это не нормально, когда такие истории уходят в прессу, это должно оставаться между нами. Мы должны держаться вместе. Я гарантирую вам, что многие сведения неверны, а некоторые — верны», — цитирует Неймара RMC Sport.

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