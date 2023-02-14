Издание Goal опубликовало свежий рейтинг кандидатов на получение «Золотого мяча». Первую строчку занимает Лионель Месси, нападающий «ПСЖ». Также в списке появились и новые имена.
И снова Месси. Опубликован список претендентов на «Золотой мяч»
И снова Месси. Опубликован список претендентов на «Золотой мяч»
Список футболистов топ-10 выглядит так:
1. Лионель Месси, «ПСЖ»
2. Килиан Мбаппе «ПСЖ»
3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»
4. Роберт Левандовски, «Барселона»
5. Неймар, «ПСЖ»
6. Маркус Рашфорд, «Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг
7. Винисиус Жуниор, «Реал»
8. Хвича Кварацхелия, «Наполи»
9. Виктор Осимхен, «Наполи», впервые попал в рейтинг
10. Джамал Мусиала, «Бавария»