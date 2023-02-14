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И снова Месси. Опубликован список претендентов на «Золотой мяч»

rus.postimees.ee
И снова Месси. Опубликован список претендентов на «Золотой мяч»
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Лионель Месси.
Лионель Месси. Фото: Eric Gaillard

Издание Goal опубликовало свежий рейтинг кандидатов на получение «Золотого мяча». Первую строчку занимает Лионель Месси, нападающий «ПСЖ». Также в списке появились и новые имена.

Список футболистов топ-10 выглядит так:

1. Лионель Месси, «ПСЖ»

2. Килиан Мбаппе «ПСЖ»

3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»

4. Роберт Левандовски, «Барселона»

5. Неймар, «ПСЖ»

6. Маркус Рашфорд, «Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг

7. Винисиус Жуниор, «Реал»

8. Хвича Кварацхелия, «Наполи»

9. Виктор Осимхен, «Наполи», впервые попал в рейтинг

10. Джамал Мусиала, «Бавария»

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