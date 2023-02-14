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Наглость – второе счастье? ⟩ Депутат вызывает такси к ночному клубу, а потом возмещает расходы на поездку из налоговых денег

Брита-Мария Алас
Депутат вызывает такси к ночному клубу, а потом возмещает расходы на поездку из налоговых денег
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Такси Bolt.
Такси Bolt. Фото: Sander Ilvest

Членам Рийгикогу возмещаются расходы, начиная от шариковых ручек и периодических изданий и заканчивая лизингами и счетами за телефон. Обычный человек может и не догадываться, что оплачивает даже ночные поездки политиков на выходных.

«Они все время на работе», – с ухмылкой отвечает чиновник Рийгикогу на вопрос, почему в возмещение расходов депутата включены ночные поездки на выходных из квартиры знакомых, из Старого города в Тарту или из окрестностей столичных увеселительных заведений.

Эркки Келдо.
Эркки Келдо. Фото: Elmo Riig
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