Наглость – второе счастье? ⟩ Депутат вызывает такси к ночному клубу, а потом возмещает расходы на поездку из налоговых денег

«Они все время на работе», – с ухмылкой отвечает чиновник Рийгикогу на вопрос, почему в возмещение расходов депутата включены ночные поездки на выходных из квартиры знакомых, из Старого города в Тарту или из окрестностей столичных увеселительных заведений.