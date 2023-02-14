Покупка подержанного автомобиля: на что обратить внимание и куда жаловаться при возникновении проблем

В 2022 году в Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб было зарегистрировано более 200 обращений, связанных с автомобилями с пробегом. Реэлика Рохуметс, юрист секретариата Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб Департамента защиты прав потребителей и технадзора (TTJA), рассказывает, как не быть обманутым и какую предварительную работу нужно всегда проделывать для осуществления успешной сделки.

1. Проверить историю автомобиля

Перед покупкой подержанного автомобиля вы должны проверить историю автомобиля, зарегистрированного в Эстонии, предыдущую историю использования и обслуживания, а также и самих владельцев.

Информацию о предыдущем использовании и техническом осмотре транспортного средства вы можете получить в э-обслуживании Транспортного департамента, информацию о дорожно-транспортных происшествиях и страховых случаях можно найти на сайте дорожного страхования. При желании также можно заказать проверку истории автомобиля в качестве платной услуги.

2. Выясните, кто продает автомобиль, частное или юридическое лицо

Покупка у частного лица может быть дешевле, но споры между частными лицами может решить только суд. Если автомобиль продается юридическим лицом, информацию о компании можно получить на сайте кредитной информации и в коммерческом регистре. Дополнительную информацию о продавце, предыдущих сделках и надежности также можно найти на онлайн-форумах. Сигналом об опасности может являться факт того, что фирма действует очень непродолжительное время и у предприятия есть задолженности по налогам. Целесообразно проверить, не попало ли юридическое лицо в так называемый черный список.

3. Убедитесь, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии

К предпродажной проверке стоит привлечь специалиста, который способен оценить техническое состояние автомобиля. Автомобиль можно проверить на станции техосмотра или авторизованной компанией по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля.

Автомобиль необходимо осматривать в хорошо освещенных условиях, чтобы были видны возможные внешние повреждения кузова, наличие ржавчины, а также была возможность оценить состояние стекол, световых приборов и шин. Обязательно проверьте также состояние различных агрегатов автомобиля (кондиционер, стеклоочистители, сигнализация, аудиосистема и т. д.). Кроме внешне заметных дефектов, стоит провести диагностику для выявления скрытых ошибок.

4. Сделайте пробную поездку

Целесообразно договориться с продавцом о тщательном и длительном тест-драйве, чтобы можно было проверить автомобиль на шоссейной скорости.

Таким образом выявляются возможные проблемы: включаются ли все передачи, есть ли шум и вибрация, не уводит ли машину в сторону, «плавает» ли автомобиль по дороге, гудит ли что-либо и так далее. Эксплуатация автомобиля в нормальных условиях позволяет определить состояние автомобиля и выявить те ошибки, которые не были обнаружены при предпродажном осмотре. Это также гарантирует, что выбранное транспортное средство соответствует ожиданиям с точки зрения удобства использования и других характеристик.

В договоре продавец не может освободить себя от ответственности за скрытые дефекты автомобиля, но и покупатель обязан внимательно осмотреть товар и ознакомиться с состоянием автомобиля.

В случае явных дефектов предъявлять претензии в будущем будет затруднительно. При выявлении дефектов договоритесь, кто будет нести ответственность, и оплачивать их устранение.

5. Оформите необходимые документы

Важно заключить письменный договор купли-продажи, в котором указаны продавец автомобиля (контакты), цена, данные автомобиля, комплектация и состояние, показания пробега.

Кроме того, в договоре должны быть прописаны все (особые условия), о которых договорились покупатель и продавец, в том числе выявленные дефекты автомобиля и т.д. Также хорошо бы договориться о том, как действовать в случае возникновения технических проблем с транспортным средством, где, как и в какие сроки будут устраняться ошибки.

Если есть возможность, оплатите покупку банковским переводом. Таким образом, остается след сделки, а согласованную стоимость транспортного средства легче доказать в дальнейшем. Также целесообразно сохранить объявление о продаже, документы, описывающие техническое состояние автомобиля и т.п., связанные со сделкой.