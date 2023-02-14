Попавший в аварию автомобиль BMW несколько дней не могли убрать из кювета

Пресс-секретарь полиции Анника Максимов уточнила, что столкнулись автомобили Audi A4 и BMW 316I.

В момент ДТП в машинах были только водители. BMW управляла 23-летняя женщина и Audi – 44-летний мужчина. Оба серьезно пострадали, а их автомобили угодили в кювет. Водителя BMW доставили в больницу Ярвамаа.

Водитель Audi рассказал, что ехал в сторону Таллинна, когда произошло ДТП. Шедший ему навстречу BMW стал вилять по дороге, попал в боковое скольжение и врезался в Audi. «По словам находившейся за рулем женщины, она тормозила, но из-за гололедицы потеряла контроль над своим транспортным средством», – отметил он.

В результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Водитель Audi добавил, что был немного контужен, но в жизни бывало и похуже, поэтому ничего страшного. Водитель BMW получил травму головы. «В целом, повезло, что никто серьезно не пострадал», – заявил он.

На месте происшествия были полицейские, спасатели и сотрудники скорой помощи. Дорога была довольно скользкой, особенно на ветреных участках. Также возникла пробка.

В понедельник около полудня читательница Elu24 заметила в кювете на шоссе Таллинн-Тарту сильно покореженный автомобиль.

«На шоссе Таллинн-Тарту вблизи Койги в кювете серебристый BMW. Машина сильно пострадала. Сколько она там уже находится?» – поинтересовалась обратившаяся в редакцию женщина.