Эстонско-латвийская банда наркоторговцев, которая предстала перед судом в Валга, за пару лет сумела развернуть незаконный бизнес до таких размеров, что удивился даже опытный прокурор.
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Наркобизнес, воровство, сливание прибыли в казино: Валга стал наркопритоном Южной Эстонии
Наркобизнес, воровство, сливание прибыли в казино: Валга стал наркопритоном Южной Эстонии
«Процесс, начавшийся в Валгаском здании суда, является одним из самых объемных в моей судебной практике и, несомненно, в Валгамаа», - сказала прокурор Южного округа Юлле Хырак. - Объем исходит в первую очередь из-за того, что обвиняемых 11, пятеро из которых находятся под стражей».