Вт, 14.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Наркобизнес, воровство, сливание прибыли в казино: Валга стал наркопритоном Южной Эстонии

Арвед Брейдакс
Наркобизнес, воровство, сливание прибыли в казино: Валга стал наркопритоном Южной Эстонии
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Валга, вид с высоты птичьего полета. Иллюстративное фото.
Валга, вид с высоты птичьего полета. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Эстонско-латвийская банда наркоторговцев, которая предстала перед судом в Валга, за пару лет сумела развернуть незаконный бизнес до таких размеров, что удивился даже опытный прокурор.

«Процесс, начавшийся в Валгаском здании суда, является одним из самых объемных в моей судебной практике и, несомненно, в Валгамаа», - сказала прокурор Южного округа Юлле Хырак. - Объем исходит в первую очередь из-за того, что обвиняемых 11, пятеро из которых находятся под стражей».

Начавшийся две недели назад в Валга и Тарту судебный процесс касается членов преступной группировки, задержанных в апреле 2021 года в результате крупной полицейской операции в Валга. Согласно обвинительному заключению, менее чем за два года через их руки прошло более 24 килограммов марихуаны.

Ключевые слова
Наверх