В крупных торговых сетях растет популярность продуктов, у которых заканчивается срок годности – на них обычно действует скидка от 30% до 60%, пишет Rus.ERR.
Жители Эстонии все чаще покупают продукты с истекающим сроком годности
«Если мы сравним данные за январь 2022 и 2023 года, то можно сказать, что доля уцененных продуктов повысилась на 24%. То есть люди ищут скидки», – сказал глава отдела закупок Prisma Каймо Нийтару.
«Клиенты, действительно, очень заинтересованы в таких товарах. Наша статистика говорит, что под конец дня клиенты покупают примерно 70% продуктов, у которых в этот день истекает срок годности и на которых есть оранжевая наклейка со скидкой», – отметила глава отдела ответственного предпринимательства Rimi Катрин Бакс.
Чаще всего с истекающим сроком годности люди покупают готовую пищу, фарш, мясо, молоко и хлебобулочные изделия.
«На то есть две основные причины. Во-первых, люди ищут возможности уменьшить свои расходы на еду, ведь эти расходы в последнее время сильно возросли из-за инфляции. Вторая причина – это сознательность. Люди все чаще обращают внимание на природу и стараются сократить количество выбрасываемой еды», – пояснил председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.