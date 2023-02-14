Жители Эстонии все чаще покупают продукты с истекающим сроком годности

«Если мы сравним данные за январь 2022 и 2023 года, то можно сказать, что доля уцененных продуктов повысилась на 24%. То есть люди ищут скидки», – сказал глава отдела закупок Prisma Каймо Нийтару.

«Клиенты, действительно, очень заинтересованы в таких товарах. Наша статистика говорит, что под конец дня клиенты покупают примерно 70% продуктов, у которых в этот день истекает срок годности и на которых есть оранжевая наклейка со скидкой», – отметила глава отдела ответственного предпринимательства Rimi Катрин Бакс.

Чаще всего с истекающим сроком годности люди покупают готовую пищу, фарш, мясо, молоко и хлебобулочные изделия.