По данным ERR, на празднование годовщины Эстонской Республики приглашение посетить нашу страну получили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Званые гости ⟩ На празднование годовщины ЭР приглашены Урсула фон дер Ляйен и Йенс Столтенберг
На празднование годовщины ЭР приглашены Урсула фон дер Ляйен и Йенс Столтенберг
Оба уже дали согласие на участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины ЭР, которая совпадает с днем нападения России на Украину.
Не исключен также приезд в Таллинн президента Франции Эмманюэля Макрона, ведь французские подразделения играют очень важную роль в боевой группе НАТО, дислоцированной в Эстонии.
Президент Алар Карис, комментируя в передаче Välistund на Vikerraadio ожидаемый в связи со 105-летием Эстонской Республики визит в Эстонию высокопоставленных лиц, сказал, что раньше иностранные гости не приезжали к нам на празднование дня рождения Эстонии, но обычаи меняются. «И если они прибудут на место, то это знак того, что нас уважают и вместе с нами хотят отпраздновать день рождения», – считает Карис.
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