Званые гости ⟩ На празднование годовщины ЭР приглашены Урсула фон дер Ляйен и Йенс Столтенберг

Оба уже дали согласие на участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины ЭР, которая совпадает с днем нападения России на Украину.

Президент Алар Карис, комментируя в передаче Välistund на Vikerraadio ожидаемый в связи со 105-летием Эстонской Республики визит в Эстонию высокопоставленных лиц, сказал, что раньше иностранные гости не приезжали к нам на празднование дня рождения Эстонии, но обычаи меняются. «И если они прибудут на место, то это знак того, что нас уважают и вместе с нами хотят отпраздновать день рождения», – считает Карис.