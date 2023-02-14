Разоблачитель ЧВК Вагнера ⟩ Кладбищ у них море, а суть идеологии Пригожина: иди и умри

Денис Коротков и по сей день продолжает следить за деятельностью ЧВК. В настоящее время он является журналистом центра «Досье», в прошлом – сотрудник «Новой Газеты» и петербургского издания «Фонтанка.ру», где публиковались все его расследования о ЧВК Вагнера. Несколько лет подряд Коротков и издания, где он публиковался в РФ, подвергались давлению. В итоге журналист был вынужден покинуть страну.