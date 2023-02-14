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Разоблачитель ЧВК Вагнера ⟩ Кладбищ у них море, а суть идеологии Пригожина: иди и умри

Известный расследователь Денис Коротков дал интервью Rus.Postimees
, журналист
Кладбищ у них море, а суть идеологии Пригожина: иди и умри
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Кладбище наемников ЧВК Вагнера в Краснодарском крае, декабрь 2022 года, Россия.
Кладбище наемников ЧВК Вагнера в Краснодарском крае, декабрь 2022 года, Россия. Фото: скриншот YouTube / Reuters

Почему разрастающиеся в России кладбища из наемников Пригожина не несут никаких рисков для Кремля. Откуда взялась кувалда Пригожина, как вообще «повар Путина» стал одним из топовых злодеев войны России с Украиной, а также – при каких условиях шеф ЧВК Вагнера избежит смерти. Об этом и многом другом в большом интервью Rus.Postimees рассказал независимый журналист Денис Коротков, который в 2015 году первым сообщил о существовании ЧВК Вагнера.

Денис Коротков и по сей день продолжает следить за деятельностью ЧВК. В настоящее время он является журналистом центра «Досье», в прошлом – сотрудник «Новой Газеты» и петербургского издания «Фонтанка.ру», где публиковались все его расследования о ЧВК Вагнера. Несколько лет подряд Коротков и издания, где он публиковался в РФ, подвергались давлению. В итоге журналист был вынужден покинуть страну.

Денис Коротков в 2022 году. Журналист-расследователь рассказал миру о существовании ЧВК Вагнера еще в 2015 году.
Денис Коротков в 2022 году. Журналист-расследователь рассказал миру о существовании ЧВК Вагнера еще в 2015 году. Фото: из личного архива Дениса Короткова
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