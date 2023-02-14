Айн Пейл, эксперт по наркотикам из Министерства внутренних дел, объясняет: цель состоит в том, чтобы к 2030 году свести смертность от наркотиков к нулю.
Мнение ⟩ Не только игла: большая часть наркосмертей связана с клубными наркотиками
В последние недели было много разговоров о том, что в прошлом году смертность от передозировки наркотиками возросла в несколько раз. Причиной большинства смертей стали синтетические опиоиды, но 14 случаев смерти от передозировки были связаны с кокаином, МДМА и амфетамином.
Цифра пугающая, потому что эти вещества зачастую распространяются среди любителей ночной жизни и развлечений. В том числе среди молодежи и успешных людей, которые сами себя потребителями наркотиков не считают. Тем сложнее на них выходить, пытаться найти с ними общий язык, а при необходимости и предупреждать.
Свести смертность от наркотиков к нулю
В 2021 году правительственная комиссия по профилактике наркомании утвердила новую стратегию антинаркотической политики Эстонии, одной из целей которой является сведение к 2030 году к нулю количества смертей, связанных с наркотиками. Как это можно сделать в условиях быстро меняющегося наркорынка и еще быстрее меняющихся веществ?
В идеальном мире наркотики вообще никто бы не употреблял, но жизнь далека от идеала, и подобные ожидания оторваны от реальности. На примере стран с самой успешной наркополитикой мы видим, что вместо того чтобы мечтать, помощь следует искать в системном подходе, который помогает предупреждать потенциальных потребителей наркотиков. Предупреждать следует в том случае, если, например, начинает распространяться кокаин, в который подмешано вещество, повышающее риск передозировки, или вместо амфетамина на рынке появляется в тысячи раз более опасный синтетический опиоид. Такая система реально спасает жизни.
Но система оповещения подобного типа должна быть очень точной, оперативной и нацеленной именно на тех, кому она нужна. Кто-то может задаться вопросом: почему бы постоянно не предупреждать всех потребителей наркотиков?
Об общих рисках для здоровья рассказывать, конечно, нужно, но в случае с упомянутой системой оповещения существует угроза того, что она утонет в информационном шуме. Такие системы оповещения уже некоторое время используются, например, в Амстердаме, в основном для предупреждения туристов. Эстонию тяжело сравнивать с Нидерландами, потому что, помимо наркополитики, мы сильно отличаемся в плане возможностей профилактики и сферы здравоохранения.
Но похожая система однозначно помогла бы спасать жизни в Эстонии. Мы сейчас анализируем такую разработку и надеемся вместе с партнерами как можно скорее запустить первый пилотный проект.
Юридические сложности
Для того чтобы мы могли предупреждать потребителей наркотиков об опасных веществах, требуется выполнить определенные предварительные требования. Сегодня информация о новых наркотических веществах в основном сосредоточена в руках Департамента полиции и погранохраны, Налогово-таможенного департамента, Института судебной экспертизы Эстонии и Института развития здоровья. Информация эта разрозненная и поступает с некоторым опозданием.
Основную информацию о веществах правоохранительные органы получают, конфискуя вещества на границе, перехватывая почтовые посылки и обнаруживая вещества в ходе производств по другим преступлениям. Это дополняется информацией от учреждений, предоставляющих услуги потребителям наркотиков, и соответствующих представительных организаций, а также анализами сточных вод и использованных шприцев. Понятно, что сбор и систематизация этих данных требует времени.
В качестве одного из самых быстрых вариантов имеет смысл рассмотреть «сбор» веществ у потребителей и их анализ высококачественными устройствами, которые на сегодняшний день есть только в Институте судебной экспертизы. Но чтобы мотивировать человека сдать вещество на анализ, мы должны предоставить ему лично обратную связь и ни в коем случае не наказывать за хранение вещества.
С юридической точки зрения это сложная концепция, которая требует общественного согласия, которого в настоящее время у нас, по-видимому, нет.
Проблему наркотиков полностью не решить
Помимо всего вышесказанного, необходимо обновить существующую процедуру внесения поступающих на рынок новых наркотических и психотропных веществ в список запрещенных веществ. В результате поправки, вступившей в силу в 2016 году, мы можем запрещать многие вещества по группам, что ускорило работу системы.
Но мы все равно остаемся слишком медленными, потому что распространители наркотических веществ быстро придумывают новые формулы, и время от времени им удается вывести на рынок такое вещество, базовая химическая формула которого не входит в список запрещенных веществ.
В качестве примера можно привести метонитазен, который в прошлом году унес четыре жизни. На его добавление в упомянутый выше список ушло четыре месяца. Нынешнее правовое пространство планируется пересмотреть, чтобы ускорить, казалось бы, простые процедуры. Следует также продолжить изучать практики других стран, в результате чего можно будет повысить эффективность действующей в Эстонии системы.
Употребление наркотиков представляет собой настолько сложную социальную проблему, что полностью решить ее невозможно. Поэтому нам нужно заниматься постоянной деэскалацией ситуации и минимизацией ущерба.
Крупные изменения занимают годы, а их подготовка и реализация требуют сотрудничества большого числа учреждений, постоянного обмена информацией, а также доказательных услуг и разработок.
Однако ничего этого не будет без политической и социальной поддержки. Только тогда, когда мы все вместе поверим, что каждая жизнь достойна спасения, и оставим в прошлом устаревший образ наркомана как отброса общества, мы создадим Эстонию, в которой никто не будет умирать мучительной смертью из-за передозировки наркотиками.