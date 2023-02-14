Мнение ⟩ Не только игла: большая часть наркосмертей связана с клубными наркотиками

В последние недели было много разговоров о том, что в прошлом году смертность от передозировки наркотиками возросла в несколько раз. Причиной большинства смертей стали синтетические опиоиды, но 14 случаев смерти от передозировки были связаны с кокаином, МДМА и амфетамином.

Цифра пугающая, потому что эти вещества зачастую распространяются среди любителей ночной жизни и развлечений. В том числе среди молодежи и успешных людей, которые сами себя потребителями наркотиков не считают. Тем сложнее на них выходить, пытаться найти с ними общий язык, а при необходимости и предупреждать.

Свести смертность от наркотиков к нулю

В 2021 году правительственная комиссия по профилактике наркомании утвердила новую стратегию антинаркотической политики Эстонии, одной из целей которой является сведение к 2030 году к нулю количества смертей, связанных с наркотиками. Как это можно сделать в условиях быстро меняющегося наркорынка и еще быстрее меняющихся веществ?