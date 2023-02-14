Речь главы МИД Эстонии ⟩ Задачи внешней политики Эстонии – победа Украины и поражение России

Рейнсалу сказал, что Эстония оказывает Украине масштабную военную помощь – от ракет Javelin до бронированных внедорожников. «Мы предоставили крупнокалиберное и современное вооружение. Предоставление помощи оружием имеет центральное значение, и Эстония занимает в этом очень видное место. Эстонская военная помощь Украине достигает 1% ВВП. В ноябре прошлого года я предложил союзникам по НАТО последовать примеру Эстонии и буду продолжать это делать. Мы должны поддержать Украину тяжелым вооружением. Среди прочего, это означает и дать Украине истребителей», – сказал министр.

Министр призвал страны-единомышленники с Эстонией договориться о замороженных активах: «На данный момент в Европе ищут юридические решения, чтобы использовать российские замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Эстония создаст свой финансовый инструмент, который позволит использовать эти активы на благо Украины».

Рейнсалу также подчеркнул, что политическое и военное руководство России, начавшее агрессивную войну против Украины, должно быть привлечено к ответственности, в том числе и сам Путин. «Поддерживаем усилия Украины по созданию международного трибунала. В качестве первого шага в этом направлении мы поддерживаем открытие в Гааге канцелярии временного прокурора, которая занималась бы сбором и хранением доказательств преступлений агрессии», – сказал он.

С начала широкомасштабной войны России против Украины Эстония и Европейский союз постоянно вводили санкции против России. «Следующий пакет санкций должен нанести еще больший ущерб российской экономике. Потолок цен на сырую нефть также должен быть пересмотрен в марте, чтобы снизить доходы России», – сказал министр. Рейнсалу добавил, что мы должны совместно ограничить въезд граждан России в ЕС и прекратить их владение активами в ЕС.

Рейнсалу добавил, что Украина должна иметь возможность начать переговоры о вступлении в Европейский союз в этом году, и так же, как Украина станет членом Европейского союза, она также должна стать членом НАТО.