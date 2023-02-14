Жуткое видео ⟩ Из-за тюрьмы и пыток культурист потерял 60 килограммов и не может больше ходить

В тюрьме Пирзаде неоднократно избивали: у него сломаны колени и серьезно повреждена спина. Но несмотря на физические страдания, дух мужчины сломить не удалось. Он протестовал и находясь в тюрьме – устраивал голодовки против ужасного обращения.

На прошлой неделе жена культуриста Зейнам Зобейди обратилась за помощью к общественности в надежде, что мужа выпустят из заключения – у него множество проблем со здоровьем, которые в тюрьме не лечат.

11 февраля Пирзаде был освобожден. Сейчас он весит 59 килограммов и не может ходить; передвигается либо с помощью рук, либо в инвалидном кресле.