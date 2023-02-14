Летом 2019 года иранского культуриста Халеда Пирзаде приговорили к тюремному заключению – по мнению властей, он представлял угрозу безопасности страны, занимался антирежимной пропагандой и подстрекательством. Кроме того, он оскорблял власти. Тогда спортсмен весил 127 килограммов.
Жуткое видео ⟩ Из-за тюрьмы и пыток культурист потерял 60 килограммов и не может больше ходить
В тюрьме Пирзаде неоднократно избивали: у него сломаны колени и серьезно повреждена спина. Но несмотря на физические страдания, дух мужчины сломить не удалось. Он протестовал и находясь в тюрьме – устраивал голодовки против ужасного обращения.
На прошлой неделе жена культуриста Зейнам Зобейди обратилась за помощью к общественности в надежде, что мужа выпустят из заключения – у него множество проблем со здоровьем, которые в тюрьме не лечат.
11 февраля Пирзаде был освобожден. Сейчас он весит 59 килограммов и не может ходить; передвигается либо с помощью рук, либо в инвалидном кресле.
Political prisoner #KhaledPirzadeh was released from Ahvaz’s Sheiban Prison today.Imprisoned since Jun 2019, the former bodybuilding champion was severely tortured/injured by IR agents & deprived of treatment in prison, leaving him disabled. @SFRCdems @amnesty @hrw @guardian @CNN https://t.co/L5ArE2jq1n pic.twitter.com/mxJUSuM5Ws— Ali Javanmardi (@Javanmardi75) February 11, 2023