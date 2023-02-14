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Жуткое видео ⟩ Из-за тюрьмы и пыток культурист потерял 60 килограммов и не может больше ходить

rus.postimees.ee
Из-за тюрьмы и пыток культурист потерял 60 килограммов и не может больше ходить
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Халед Пирзаде после освобождения из тюрьмы.
Халед Пирзаде после освобождения из тюрьмы. Фото: Twitter @alijavanmardi

Летом 2019 года иранского культуриста Халеда Пирзаде приговорили к тюремному заключению – по мнению властей, он представлял угрозу безопасности страны, занимался антирежимной пропагандой и подстрекательством. Кроме того, он оскорблял власти. Тогда спортсмен весил 127 килограммов.

В тюрьме Пирзаде неоднократно избивали: у него сломаны колени и серьезно повреждена спина. Но несмотря на физические страдания, дух мужчины сломить не удалось. Он протестовал и находясь в тюрьме – устраивал голодовки против ужасного обращения.

На прошлой неделе жена культуриста Зейнам Зобейди обратилась за помощью к общественности в надежде, что мужа выпустят из заключения – у него множество проблем со здоровьем, которые в тюрьме не лечат.

11 февраля Пирзаде был освобожден. Сейчас он весит 59 килограммов и не может ходить; передвигается либо с помощью рук, либо в инвалидном кресле.

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