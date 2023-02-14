Итоги ярмарки Tourest ⟩ Любимые туристические направления жителей Эстонии – Турция, Черногория и Египет

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии (ETFL) Мерике Халлик, состоявшаяся после двухлетнего перерыва ярмарка Tourest показала, что является желанным событием для жителей Эстонии и для иностранных посетителей. В общей сложности билеты на ярмарку приобрели 27 686 человек. На Tourest присутствовали более 300 экспонентов из 27 стран мира.

Ярмарка Tourest 2023 собрала более 27 000 человек. Фото: Эрик Пейнар

«Ярмарка превзошла все ожидания, и многие предприятия заявили, что побили рекорды продаж. Все это снова стало возможным благодаря жителям Эстонии, которые любят путешествия и ценят профессионально организованные поездки в самые разные пункты назначения», – сказала Халлик.

Зимой потребность людей в солнце увеличивается, и именно поэтому на Tourest в течение многих лет лучше всего продаются поездки в Египет и страны Южной Европы, где ранней весной уже стоит теплая солнечная погода. Кроме того, эти направления находятся на расстоянии недолгого перелета от Таллинна.

«Популярность южноевропейских направлений волнообразна и зависит от конкретных предложений – на протяжении многих лет на первом месте бывали Греция и Турция, а также южное побережье Испании и Канарские острова. Новые направления также всегда привлекали интерес наших путешественников. В последние годы новичком стала Черногория, которая с ее хорошим климатом, богатой культурой и вкусной едой подходит для отдыха как в одиночку, так и всей семьей», – прокомментировала Халлик.