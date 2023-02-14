На проходившей с четверга по субботу туристической ярмарке Tourest жители Эстонии купили больше всего пакетных туров в свои традиционно любимые страны – Турцию и Египет, а новичком в этом списке стала Черногория. Также растет интерес к путешествиям в более экзотические страны.
Итоги ярмарки Tourest ⟩ Любимые туристические направления жителей Эстонии – Турция, Черногория и Египет
По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии (ETFL) Мерике Халлик, состоявшаяся после двухлетнего перерыва ярмарка Tourest показала, что является желанным событием для жителей Эстонии и для иностранных посетителей. В общей сложности билеты на ярмарку приобрели 27 686 человек. На Tourest присутствовали более 300 экспонентов из 27 стран мира.
«Ярмарка превзошла все ожидания, и многие предприятия заявили, что побили рекорды продаж. Все это снова стало возможным благодаря жителям Эстонии, которые любят путешествия и ценят профессионально организованные поездки в самые разные пункты назначения», – сказала Халлик.
Зимой потребность людей в солнце увеличивается, и именно поэтому на Tourest в течение многих лет лучше всего продаются поездки в Египет и страны Южной Европы, где ранней весной уже стоит теплая солнечная погода. Кроме того, эти направления находятся на расстоянии недолгого перелета от Таллинна.
«Популярность южноевропейских направлений волнообразна и зависит от конкретных предложений – на протяжении многих лет на первом месте бывали Греция и Турция, а также южное побережье Испании и Канарские острова. Новые направления также всегда привлекали интерес наших путешественников. В последние годы новичком стала Черногория, которая с ее хорошим климатом, богатой культурой и вкусной едой подходит для отдыха как в одиночку, так и всей семьей», – прокомментировала Халлик.
«Среди посетителей Tourest много и тех, кто ищет приключений, а не просто отдыха в отеле или на пляже. В этом году хорошо продавались туры в Гватемалу, Узбекистан, Лаос, на Филиппины, в Японию, на Шпицберген, в Иран, Намибию, Курдистан, Иорданию, а также на острова Индийского океана и Карибского моря», – рассказала Халлик.
Традиционно популярным был зал Puhka Eestis, который на протяжении многих лет создается в сотрудничестве с отделом туризма единого учреждения EAS и KredEx (Visit Estonia), и привлекает на ярмарку уезды Эстонии и туристические фирмы со всей страны.
«Жители Эстонии любят проводить отпуск на родине, и для этого есть масса возможностей! На Tourest были предложения на любой вкус: от романтических пакетов, билетов в театры и музеи до тщательно спланированных приключений среди бесподобной эстонской природы. Было очень приятно видеть интерес иностранных гостей к нашему залу Puhka Eestis – они задавали множество вопросов и без остановки фотографировали увиденное. Интерес посетителей к услугам внутреннего туризма дает основания ожидать позитивного года и больше иностранных гостей», – отметила Халлик.
По словам Халлик, совершенно необычным опытом стал для посетителей Зал впечатлений и вкусов. Очереди у прилавков не заканчивались, люди хотели отведать эстонской еды и купить ее с собой, а продавцы без устали рассказывали о том, кто, как и из чего делал эту еду и многочисленные заготовки.
«Уже много лет нашим партнером в сфере питания является Eesti Maaturism. А на этот раз они решили познакомить с местной культурой сауны и представили на Tourest год сауны. На ярмарке также была объявлена новая столица саун. Это звание получил Сааремаа, где, по данным Департамента статистики Эстонии, проживает наибольшее количество людей с фамилией Саун», - добавила Халлик.