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Итоги ярмарки Tourest ⟩ Любимые туристические направления жителей Эстонии – Турция, Черногория и Египет

Rus.Postimees
Любимые туристические направления жителей Эстонии – Турция, Черногория и Египет
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Черногория.
Черногория. Фото: VAndreas/Shutterstock

На проходившей с четверга по субботу туристической ярмарке Tourest жители Эстонии купили больше всего пакетных туров в свои традиционно любимые страны – Турцию и Египет, а новичком в этом списке стала Черногория. Также растет интерес к путешествиям в более экзотические страны.

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии (ETFL) Мерике Халлик, состоявшаяся после двухлетнего перерыва ярмарка Tourest показала, что является желанным событием для жителей Эстонии и для иностранных посетителей. В общей сложности билеты на ярмарку приобрели 27 686 человек. На Tourest присутствовали более 300 экспонентов из 27 стран мира.

Ярмарка Tourest 2023 собрала более 27 000 человек.
Ярмарка Tourest 2023 собрала более 27 000 человек. Фото: Эрик Пейнар

«Ярмарка превзошла все ожидания, и многие предприятия заявили, что побили рекорды продаж. Все это снова стало возможным благодаря жителям Эстонии, которые любят путешествия и ценят профессионально организованные поездки в самые разные пункты назначения», – сказала Халлик.

Зимой потребность людей в солнце увеличивается, и именно поэтому на Tourest в течение многих лет лучше всего продаются поездки в Египет и страны Южной Европы, где ранней весной уже стоит теплая солнечная погода. Кроме того, эти направления находятся на расстоянии недолгого перелета от Таллинна.

«Популярность южноевропейских направлений волнообразна и зависит от конкретных предложений – на протяжении многих лет на первом месте бывали Греция и Турция, а также южное побережье Испании и Канарские острова. Новые направления также всегда привлекали интерес наших путешественников. В последние годы новичком стала Черногория, которая с ее хорошим климатом, богатой культурой и вкусной едой подходит для отдыха как в одиночку, так и всей семьей», – прокомментировала Халлик.

«Среди посетителей Tourest много и тех, кто ищет приключений, а не просто отдыха в отеле или на пляже. В этом году хорошо продавались туры в Гватемалу, Узбекистан, Лаос, на Филиппины, в Японию, на Шпицберген, в Иран, Намибию, Курдистан, Иорданию, а также на острова Индийского океана и Карибского моря», – рассказала Халлик.

Традиционно популярным был зал Puhka Eestis, который на протяжении многих лет создается в сотрудничестве с отделом туризма единого учреждения EAS и KredEx (Visit Estonia), и привлекает на ярмарку уезды Эстонии и туристические фирмы со всей страны.

«Жители Эстонии любят проводить отпуск на родине, и для этого есть масса возможностей! На Tourest были предложения на любой вкус: от романтических пакетов, билетов в театры и музеи до тщательно спланированных приключений среди бесподобной эстонской природы. Было очень приятно видеть интерес иностранных гостей к нашему залу Puhka Eestis – они задавали множество вопросов и без остановки фотографировали увиденное. Интерес посетителей к услугам внутреннего туризма дает основания ожидать позитивного года и больше иностранных гостей», – отметила Халлик.

По словам Халлик, совершенно необычным опытом стал для посетителей Зал впечатлений и вкусов. Очереди у прилавков не заканчивались, люди хотели отведать эстонской еды и купить ее с собой, а продавцы без устали рассказывали о том, кто, как и из чего делал эту еду и многочисленные заготовки.

«Уже много лет нашим партнером в сфере питания является Eesti Maaturism. А на этот раз они решили познакомить с местной культурой сауны и представили на Tourest год сауны. На ярмарке также была объявлена ​​новая столица саун. Это звание получил Сааремаа, где, по данным Департамента статистики Эстонии, проживает наибольшее количество людей с фамилией Саун», - добавила Халлик.

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