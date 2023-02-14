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Мама Романа Костомарова об ампутации: половина того, что сейчас пишут, — неправда

rus.postimees.ee
Мама Романа Костомарова об ампутации: половина того, что сейчас пишут, — неправда
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Postimees

Месяц назад Роман Костомаров попал в реанимацию с воспалением легких, пишет Starhit. Состояние фигуриста до сих пор остается нестабильным, у него развилась гангрена. Врачам пришлось ампутировать звезде обе стопы, а сегодня появилась информация об операции на кистях рук.

Мать Романа Костомарова прокомментировала последние новости о фигуристе. В частности, она опровергла, что у звезды отняли кисти рук.

«И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — заявила Валентина.

К слову, некоторые источники утверждают, что речь идет не об ампутации кистей целиком, а о нескольких пальцах. Ранее сообщалось, что пациент лично согласился на операцию, чтобы сохранить себе жизнь.

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