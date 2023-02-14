Мама Романа Костомарова об ампутации: половина того, что сейчас пишут, — неправда

Мать Романа Костомарова прокомментировала последние новости о фигуристе. В частности, она опровергла, что у звезды отняли кисти рук.

«И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — заявила Валентина.