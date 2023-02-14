Месяц назад Роман Костомаров попал в реанимацию с воспалением легких, пишет Starhit. Состояние фигуриста до сих пор остается нестабильным, у него развилась гангрена. Врачам пришлось ампутировать звезде обе стопы, а сегодня появилась информация об операции на кистях рук.
Мама Романа Костомарова об ампутации: половина того, что сейчас пишут, — неправда
Мама Романа Костомарова об ампутации: половина того, что сейчас пишут, — неправда
Мать Романа Костомарова прокомментировала последние новости о фигуристе. В частности, она опровергла, что у звезды отняли кисти рук.
«И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — заявила Валентина.
К слову, некоторые источники утверждают, что речь идет не об ампутации кистей целиком, а о нескольких пальцах. Ранее сообщалось, что пациент лично согласился на операцию, чтобы сохранить себе жизнь.