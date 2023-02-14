Eesti Energia: энергетический кризис, вероятно, остался позади. Но есть и плохая новость

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Эстонии составляла 108,8 евро за мегаватт-час, что на 3,1 евро меньше, чем на предыдущей неделе. Самая низкая цена была в полночь в четверг, 9 февраля, по 13,93 евро за мегаватт-час. Самая высокая – вечером во вторник, 8 февраля, в 18.00, когда цена составляла 216,93 евро, сообщили в Eesti Energia.

Средненедельная цена квоты на двуокись углерода (CO2) составила 91,1 евро за тонну, оставаясь на уровне предыдущей недели. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), выбросы CO2 от производства энергии в Европе будут сокращаться в среднем примерно на 10 процентов в год до 2025 года, поскольку увеличение производства возобновляемой и ядерной энергии заменит временное увеличение производства электроэнергии на угле.

На прошлой неделе на рынке было представлено до 335 мегаватт станций Eesti Energia в Нарве. На этой неделе все производственные мощности, которыми управляет Eesti Energia, частично или полностью доступны для рыночных предложений.

Миллер отметил, что цены на электроэнергию в странах Балтии остались на том же уровне, что и на прошлой неделе, чему способствовало более высокое, чем обычно, производство возобновляемой энергии, при этом производство ветровой энергии в скандинавских странах достигло рекордного уровня в четверг, составив в среднем 23,31 гигаватт-часа.

По состоянию на февраль мощность ветряков в странах Северной Европы составляет 31 гигаватт, то есть было достигнуто 75 процентов от номинальной мощности.