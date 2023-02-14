По Мнению стратега по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллера, энергетический кризис этой зимы, похоже, закончится, и запасы газа оцениваются как достаточные, чтобы успешно справиться не только с текущим отопительным сезоном, но и создать хорошие условия для преодоления предстоящей зимы.
Eesti Energia: энергетический кризис, вероятно, остался позади. Но есть и плохая новость
На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Эстонии составляла 108,8 евро за мегаватт-час, что на 3,1 евро меньше, чем на предыдущей неделе. Самая низкая цена была в полночь в четверг, 9 февраля, по 13,93 евро за мегаватт-час. Самая высокая – вечером во вторник, 8 февраля, в 18.00, когда цена составляла 216,93 евро, сообщили в Eesti Energia.
Средненедельная цена квоты на двуокись углерода (CO2) составила 91,1 евро за тонну, оставаясь на уровне предыдущей недели. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), выбросы CO2 от производства энергии в Европе будут сокращаться в среднем примерно на 10 процентов в год до 2025 года, поскольку увеличение производства возобновляемой и ядерной энергии заменит временное увеличение производства электроэнергии на угле.
На прошлой неделе на рынке было представлено до 335 мегаватт станций Eesti Energia в Нарве. На этой неделе все производственные мощности, которыми управляет Eesti Energia, частично или полностью доступны для рыночных предложений.
Миллер отметил, что цены на электроэнергию в странах Балтии остались на том же уровне, что и на прошлой неделе, чему способствовало более высокое, чем обычно, производство возобновляемой энергии, при этом производство ветровой энергии в скандинавских странах достигло рекордного уровня в четверг, составив в среднем 23,31 гигаватт-часа.
По состоянию на февраль мощность ветряков в странах Северной Европы составляет 31 гигаватт, то есть было достигнуто 75 процентов от номинальной мощности.
Средняя цена газа за неделю составила 54,8 евро за мегаватт-час, что на 2,6 евро меньше, чем на прошлой неделе. «Цены на газ близки к самому низкому уровню за 17 месяцев, так как ожидается более длительный период более низких температур и более сильных ветров. Поставки СПГ также увеличились. Европейские газовые хранилища заполнены на 66 процентов, что за неделю уменьшилось на четыре процентных пункта. Запасы энергии на предстоящую зиму гарантированы, но регион должен начать работу по подготовке к следующему отопительному сезону более интенсивно, чем раньше», – подчеркнул аналитик.
«В энергетической войне, инициированной Россией, погода явно была на стороне Европы, и последние недели февраля также прогнозируются на четыре градуса теплее, чем обычно. Исключительно ветреные дни должны стать менее частыми, но солнце уже становится достаточно интенсивным, чтобы количество выработки солнечной энергии могло начать постепенно увеличиваться», – добавил он.
Хотя и прошедшая осень, и завершающаяся зима были теплее обычного, по словам Миллера, надеяться на повторение этого в будущем нельзя, поэтому предстоящим летом и осенью необходимо вновь приложить большие усилия для восстановления теплоснабжения.
«Если не произойдет ничего беспрецедентного, Европа завершит отопительный сезон со значительно более высоким уровнем запасов газа, чем обычно, но для их восстановления может быть использовано значительно меньше природного газа из России, которая уже много лет являлась основой газоснабжения», – объяснил он.
Миллер отметил, что, по прогнозу Morgan Stanley, Россия в этом году поставит в Европу около 18 млрд кубометров природного газа меньше, чем в прошлом году, но, по оценке банка, к концу марта в газохранилищах Евросоюза будет около 29 млрд кубометров газа, который может быть использован для замены российских поставок.
«Таким образом, риски, связанные с предстоящей зимой, будут постепенно снижаться. Как вы помните, прогнозы на отопительный сезон 2023-2024 годов были еще мрачнее, чем на эту зиму», – отметил аналитик.
Bloomberg: поставки газа увеличиваются
По мнению аналитиков Bloomberg, большая часть необходимого природного газа будет импортироваться в виде сжиженного природного газа (LNG) летом, и его поставки в этом году также будут значительно выше среднего исторического значения. «По иронии судьбы, одним из важных поставщиков LNG будет Россия, у которой в прошлом году Европа закупила 14,1 млрд тонн LNG, большая часть которого в последний раз была закуплена в 2019 году», – отметил Миллер.
«Bloomberg писал на прошлой неделе, что эстонские продавцы газа во главе с Eesti Gaas начали искать сжиженный природный газ для замены топлива из России. Если, по данным Bloomberg, запасы газа будут обеспечены через Клайпедский терминал до марта, то в ближайшие недели Eesti Gaas объявит тендеры с апреля по сентябрь через плавучий терминал Инкоо», – сказал он, добавив, что падение рыночной цены природного газа на 80 процентов по сравнению с рекордным уровнем в августе, также повысило интерес стран Балтии к использованию природного газа, поскольку с осени стали искать альтернативные решения в виде мазута и горючих сланцев.
Миллер пояснил, что, хотя поставки трубопроводного газа в Европу из Норвегии, Северной Африки и Азербайджана в прошлом году увеличились, в Morgan Stanley не считают этого достаточным, чтобы избежать большой потребности в LNG.
Тем не менее, потребление остается ключевым вопросом. Например, согласно анализу Оксфордского института энергетических исследований, потребление газа в Европейском союзе и Великобритании снизилось на 14 процентов в годовом исчислении в прошлом году и на 15 процентов в сравнении с 2017 и 2021 годами. Аналитический центр Bruegel прогнозирует, что в этом году может возникнуть необходимость в дальнейшем сокращении потребления, если Россия прекратит поставки по оставшимся трубам, а погода окажется холоднее средних значений.
«Если, по прогнозу Morgan Stanley, Европа завершит отопительный период с с заполненными на 59 процентов газовыми хранилищами, что вдвое больше, чем в прошлом году. Другие эксперты не столь оптимистичны. SEB AB предупредил, что если цены будут оставаться на текущем уровне слишком долго, это может увеличить потребление и снова поднять цену выше отметки в 100 евро. По другим оценкам, к концу зимы заполненность европейских газохранилищ может быть на 80 процентов выше обычного. Возможно, самый болезненный пик энергетического кризиса уже позади, но в ситуации, когда мировой спрос на LNG остается на высоком уровне, Европе тяжело вздохнуть с облегчением», – подчеркнул Миллер.
По словам аналитика, сложная ситуация, в том числе прекращение поставок ископаемого топлива из России, обратила взоры европейских энергетических гигантов на нефть и природный газ.
Например, на прошлой неделе компания BP объявила, что продолжит инвестировать в существующую энергосистему, основанную на углеводородах, и сократит добычу нефти и природного газа в меньшей степени, чем было объявлено ранее. В то же время Shell планирует увеличить мощности по добыче природного газа, а TotalEnergies пообещала увеличить добычу как нефти, так и природного газа на два процента в этом году.
Решение – в возобновляемых источниках энергии
«Однако европейские страны рассматривают возобновляемую энергетику как долгосрочное решение энергетической безопасности. На прошлой неделе и Германия, и Польша объявили о важных шагах по поощрению развития возобновляемых источников энергии. Германия хочет утроить долю зеленой энергии и к 2030 году достичь ситуации, при которой 80 процентов производимой энергии будут возобновляемыми. До сих пор чрезмерно долгий процесс получения разрешений сдерживал развитие возобновляемой энергетики. Соединительный кабель с Данией, который будет завершен в 2025 году, также поможет увеличить долю возобновляемой энергии в общем потреблении Германии. Однако в Польше проектирование береговых ветряных электростанций стало проще, чем раньше», – перечислил Миллер.