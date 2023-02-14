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Драка в турецком отеле: сцепились российские и украинские футболисты

rus.postimees.ee
Драка в турецком отеле: сцепились российские и украинские футболисты
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Полиция на стадионе.
Полиция на стадионе. Фото: MURAD SEZER

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами, пишет news.ru. Перед самой дракой представители украинского «Миная» потребовали начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, тот им резко ответил. 

Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, и началась массовая драка.

Решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь. Теперь в здании на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительный наряд охраны. Четверо российских футболистов пострадали, у них, возможно, переломы.

Один из игроков ярославской команды сообщил о предупреждении со стороны штаба «Миная»: после стычки его сотрудник посоветовал быстрее уезжать из отеля, потому что украинцы «настроены серьезно».

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