13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами, пишет news.ru. Перед самой дракой представители украинского «Миная» потребовали начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, тот им резко ответил.
Драка в турецком отеле: сцепились российские и украинские футболисты
Драка в турецком отеле: сцепились российские и украинские футболисты
Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, и началась массовая драка.
Решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь. Теперь в здании на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительный наряд охраны. Четверо российских футболистов пострадали, у них, возможно, переломы.
Один из игроков ярославской команды сообщил о предупреждении со стороны штаба «Миная»: после стычки его сотрудник посоветовал быстрее уезжать из отеля, потому что украинцы «настроены серьезно».
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