Драка в турецком отеле: сцепились российские и украинские футболисты

Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, и началась массовая драка.

Решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь. Теперь в здании на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительный наряд охраны. Четверо российских футболистов пострадали, у них, возможно, переломы.