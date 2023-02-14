Паэт: ситуация с безопасностью в Молдове требует внимания и действий со стороны ЕС

Президент Молдовы Майя Санду публично заявила в понедельник утром, что Россия планирует государственный переворот в Молдове, и, по словам Паэта, ЕС должен на это отреагировать.

Санду сказала, что Москва планирует использовать наемников из России, Беларуси, Сербии и Черногории для свержения руководства Молдовы.

Брифинг президента Санду состоялся через несколько дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обнаружила план российских спецслужб по захвату Молдовы, что позже было подтверждено представителями молдавской разведки.

По словам Паэта, ЕС и другие демократические страны должны срочно предоставить Молдове, стране-кандидату в ЕС, необходимые средства для более эффективной борьбы с рисками безопасности страны. При этом, по его мнению, необходимо продолжить оперативные мероприятия по выявлению дальнейших попыток дестабилизации страны.

Паэт отметил, что ЕС должен продолжить и ускорить предоставление макроэкономической финансовой помощи и поддержки энергетического сектора Молдовы, а также составить план действий по обеспечению готовности на случай ухудшения ситуации с безопасностью в Молдове.