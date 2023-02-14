Эксперт рассказал, стоит ли ждать падения цен на новые автомобили

О некоторой нормализации запасов новых автомобилей свидетельствует тот факт, что текущий год начался с небольшого роста продаж. В январе в Эстонии было продано 1773 новых легковых автомобиля – на 2,8% больше, чем годом ранее. При этом в основном это были машины, заказанные месяцами ранее, которые теперь, наконец, прибыли в Эстонию и были переданы покупателям уже в 2023 году.

Хотя в этом году запасы начнут восстанавливаться, я не думаю, что новые автомобили станут дешевле и продавцы начнут устраивать скидочные кампании. В прошлом году у многих продавцов новых автомобилей уже были клиенты, чтобы гарантировать хорошие продажи в 2023 году. Даже если некоторые из них отменяют бронирование из-за экономической неопределенности, на освободившиеся автомобили быстро находятся новые покупатели.

Кроме того, себестоимость автомобилей значительно увеличилась из-за роста цен на энергию, транспорт, сырье и комплектующие. Соблюдение предъявляемых к новым автомобилям более строгих экологических требований также делает разработку и производство компактных и дешевых машин значительно более дорогим и нерентабельным процессом. В результате производители переключают свое внимание на выпуск все более дорогих и роскошных моделей. Например, в этом десятилетии из модельного ряда Mercedes исчезают все относительно дешевые модели. Компания Ford объявила о прекращении производства легендарной малолитражки Fiesta. И подобных новостей будет все больше.