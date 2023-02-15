Мы узнали его тайну ⟩ Вагон-одиночка, полный загадочных приборов, появляется на станции Таллинн-Вяйке

Читатели портала Rus.Postimees не только жалуются журналистам на повышение цен и низкое качество обслуживания, а также на проблемы в квартирных товариществах. Они часто сообщают в редакцию о своих наблюдениях. Так, один наш читатель, живущий в окрестностях столичной улицы Юурдевео и по утрам выгуливающий там свою собаку, написал, что неоднократно замечал на запасном пути станции Таллинн-Вяйке одинокий вагон, прицепленный к локомотиву GoRail.