Публицист Кузичкин получил гражданство: «Важно, чтобы Эстония приняла меня не как эмигранта из России, а как своего гражданина»

Новоиспеченный гражданин Эстонии признался, что после получения извещения о предоставлении гражданства ощущения у него немного странные.

«Я не ставил себе целью получить эстонское гражданство. Была надежда, что еще лет пять поживу в Эстонии, что-то в России к лучшему переменится, и я вернусь. Но война перевернула не только мир, но и мои планы. Я решил ходатайствовать о гражданстве Эстонии. Конечно, это был протест против путинского режима, это был ответ тем, кто не верил в мою способность в возрасте старше 60 лет адаптироваться к новой жизни и попытаться стать европейцем», - сказал он Rus.Postimees.

На вопрос, как выглядел процесс выхода из гражданства России, публицист ответил лаконично: «все сложно», и добавил, что не может комментировать эту тему подробно.

По его словам, на пути к гражданству Эстонии было много трудностей и преград, поэтому это решение стало настоящим вызовом.

«Экзамен по языку сдал, за тест на знание Конституции и Закона о гражданстве получил сто баллов. Главное - убедил себя, что поступаю правильно, - рассказал Кузичкин. - Исполнилось мое желание жить за границей, о котором я честно сказал 50 лет назад, когда меня принимали в комсомол. Члены комиссии были в шоке, и в комсомол меня в тот раз не приняли».

«Теперь важно, чтобы Эстония приняла меня не как эмигранта из России, а как своего гражданина. Я еще тоже до конца не понял, что изменится в моей жизни», - заявил Кузичкин.

Он добавил, что теперь собирается участвовать в политической жизни Эстонии как полноправный гражданин. «Первым делом получу документ, а затем проголосую на выборах в Рийгикогу», - сказал теперь уже бывший политэмигрант.