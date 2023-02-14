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Генсек НАТО: главная задача – как можно скорее принять в альянс Финляндию и Швецию

rus.postimees.ee
Генсек НАТО: главная задача – как можно скорее принять в альянс Финляндию и Швецию
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Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: Kenzo Tribouillard

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что важным остается вступление Финляндии и Швеции в альянс как можно скорее, пишет Yle.

«Главный вопрос не в том, ратифицируют ли заявку Финляндии и Швеции совместно. Главный вопрос в том, чтобы их приняли как полноправных членов как можно скорее», – заявил Столтенберг журналистам.

Он выразил уверенность, что обе страны войдут в Североатлантический альянс. Генсек организации подчеркнул, что работает, надо ратификацией членства Финляндии и Швеции.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что Финляндия и Швеция будут участвовать в качестве полноправных членов НАТО на саммите военного альянса в Вильнюсе в июле.

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