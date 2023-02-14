Генсек НАТО: главная задача – как можно скорее принять в альянс Финляндию и Швецию

«Главный вопрос не в том, ратифицируют ли заявку Финляндии и Швеции совместно. Главный вопрос в том, чтобы их приняли как полноправных членов как можно скорее», – заявил Столтенберг журналистам.

Он выразил уверенность, что обе страны войдут в Североатлантический альянс. Генсек организации подчеркнул, что работает, надо ратификацией членства Финляндии и Швеции.