Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что важным остается вступление Финляндии и Швеции в альянс как можно скорее, пишет Yle.
Генсек НАТО: главная задача – как можно скорее принять в альянс Финляндию и Швецию
Генсек НАТО: главная задача – как можно скорее принять в альянс Финляндию и Швецию
«Главный вопрос не в том, ратифицируют ли заявку Финляндии и Швеции совместно. Главный вопрос в том, чтобы их приняли как полноправных членов как можно скорее», – заявил Столтенберг журналистам.
Он выразил уверенность, что обе страны войдут в Североатлантический альянс. Генсек организации подчеркнул, что работает, надо ратификацией членства Финляндии и Швеции.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что Финляндия и Швеция будут участвовать в качестве полноправных членов НАТО на саммите военного альянса в Вильнюсе в июле.
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