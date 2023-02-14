Политик в ярости: вывешенная ночью предвыборная реклама к утру была уже украдена

Вице-мэр Пярну Рийдо Виллуп и его сосед вчера в 23:45 закончили крепление двух плакатов к раме. Когда сегодня в восемь утра вице-мэр ехал на работу, его ждала пустая рама.

«Кто-то украл рекламу», - расстроился Виллуп. Он подошел к месту преступления и обнаружил на земле отрезанные крепления, на которых держался плакат.

Рекламы нет. Фото: Erakogu

Помимо самого Виллупа, на рекламе фигурировала работница по делам молодежи и член Пярнуского городского собрания Лаура Кивиселг.

«Хоть бы просто кинули на землю», - сказал Виллуп, который вместе с коллегой по партии оплатил рекламу и аренду рамы из собственного кармана. По словам Виллупа, он даже не успел еще получить счет. Общая сумма расходов на двоих составила от 250 до 300 евро. «Установка ничего не стоила, это произошло за счет моего времени на сон», - сказал он.

«Я сейчас так зол», - не скрывал политик своих чувств. - Столько суеты, а реклама не продержалась и восьми часов».

Реклама есть. Фото: Erakogu

Виллуп заявил, что установил рекламу по всем правилам: разрешение на рекламу есть и, кроме того, реклама находилась между тротуаром и проезжей частью, а поэтому никому не должна была мешать. Он добавил, что также наклеил на веревки светоотражающие наклейки, чтобы они были заметны в темноте.

«Если вор хотел эту рекламу ради красивых фото меня и Лауры, то готов отдать ему свою фотографию, если он вернет рекламу», - заявил Виллуп.