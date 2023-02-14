Отличная новость! Тартуский марафон не будет сокращать дистанции

Главный организатор марафона Индрек Кельк сообщил Tartu Postimees, что мероприятие состоится в полном объеме и на оригинальной лыжне Отепя – Эльва согласно изначальному плану. Решение было принято сегодня после изучения сводки погоды.

«Прогноз говорит о том, что сегодня – последний по-настоящему теплый день и состояние трассы уже не ухудшится. На выходных ожидается 10-15 см снега, что улучшит лыжню», - уточнил организатор.

Больше всего беспокойства организаторам доставлял последний участок полной дистанции марафона от Хелленурме до Эльва. Там снежный слой тоньше всего.

«На самом деле около девяти километров этого финишного участка тоже в очень хорошем состоянии. Наихудшее состояние у примерно километрового отрезка, но и там можно пройти на лыжах. Мы решили, что было бы неправильным пожертвовать 15 километрами хорошей трассы ради нескольких сотен «плохих» метров. Мы максимально используем то, что у нас есть», — сказал Кельк.

Хотя организаторы марафона продлили срок льготной регистрации, нельзя сказать, что число участников сильно увеличилось.