Михаил Стальнухин создает новую партию и намерен бороться против «националистов»

Стальнухин не приемлет «пятую графу»

- Вы активно выступаете за защиту прав национальных меньшинств. Какие еще меньшинства могут быть заинтересованы в ваших предложениях? Украинцы будут присоединяться? Кому еще вы были бы готовы обеспечить среднее и высшее образование на их родном языке в Эстонии?

- Как минимум, всем тем, кому оно обеспечивалось на протяжении последних лет 70-ти. Кстати, вас не коробит, что государство обеспечивает высшее образование на английском для тысяч приезжих студентов, но не желает наладить обучение на родном языке для законно и постоянно проживающих в Эстонии русскоязычных?

Слушайте, я ни разу не представлялся так: «Михаил, русский». И ни разу не слышал такого: «Манана, грузинка». Люди могут иметь общие цели, не принадлежа при этом к одной национальности. В кучковании по принципу 5-ой графы я вижу возврат к общинно-родовому строю; это тупик… вернее - пещера, выхода из которой нет.