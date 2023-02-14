На вэб-странице политика Михаила Стальнухина появился манифест «Новой партии». Однако, на парламентские выборы в марте он идет все же как независимый кандидат. Мы поинтересовались у бывшего центриста, будет ли новая партия создана им после выборов или это была просто фигура речи.
Михаил Стальнухин создает новую партию и намерен бороться против «националистов»
«Это необходимая подготовительная работа, - ответил Стальнухин. На странице манифеста я даю всем желающим возможность ознакомиться с тем, какой я вижу идеологию будущей партии».
Новая партия будет создана после выборов
Логично предположить, что намерение зарегистрировать партию определенным образом связано с тем, получит ли независимый кандидат Стальнухин мандат от избирателей уже через две недели. Сам кандидат подтвердил, что доверие избирателей будет определяющим и он не стал бы баллотироваться только ради места в Рийгикогу.
«Жители Ида-Вирумаа 5 марта отправят в парламент шесть человек. Если среди них окажусь и я, то буду воспринимать это как мандат на организацию партии». Оценивать свои шансы попасть в Рийгикогу после 5 марта Михаил Стальнухин открыто не стал: «Это решать избирателям, спросите у них».
Стальнухин: не «моя» партия, а «наша»
Михаил Стальнухин не согласен с тем, чтобы новая партия была «партией русских». Он заявил, что это будет партия тех, «кто в современной Эстонии лишен возможности отстоять свои права – потому что слаб в одиночку, и это люди всех национальностей». По словам независимого кандидата, он никогда не будет строить «что-то узко-националистическое», так как «из националистов легко получаются нацисты».
На вопрос о том, как Михаил Стальнухин оценивает политическую деятельность ОЛПЭ и Koos, он ответил, что в их деятельность не вникает. Однако, возможность сотрудничества или даже объединения с этими он не стал пока отметать: «вопрос несколько преждевременен».
Стальнухин не приемлет «пятую графу»
- Вы активно выступаете за защиту прав национальных меньшинств. Какие еще меньшинства могут быть заинтересованы в ваших предложениях? Украинцы будут присоединяться? Кому еще вы были бы готовы обеспечить среднее и высшее образование на их родном языке в Эстонии?
- Как минимум, всем тем, кому оно обеспечивалось на протяжении последних лет 70-ти. Кстати, вас не коробит, что государство обеспечивает высшее образование на английском для тысяч приезжих студентов, но не желает наладить обучение на родном языке для законно и постоянно проживающих в Эстонии русскоязычных?
Слушайте, я ни разу не представлялся так: «Михаил, русский». И ни разу не слышал такого: «Манана, грузинка». Люди могут иметь общие цели, не принадлежа при этом к одной национальности. В кучковании по принципу 5-ой графы я вижу возврат к общинно-родовому строю; это тупик… вернее - пещера, выхода из которой нет.