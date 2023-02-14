Глава компании-оператора Rail Baltic подал в отставку

«Если инфляция окажется высокой из-за геополитической ситуации, то бросить нельзя будет ни заказчиков, ни подрядчиков. Как на национальном, так и на европейском уровне мы должны оценить, как индексировать затраты и помочь проекту пройти фазу роста инфляции», - отмечал руководитель СП.

В декабре Дриксна сообщал, что в течение 2023 года будут внесены обновления и корректировки в стратегию Rail Baltica, проведен анализ затрат, завершится фаза проектирования, затем начнется строительство, а с 2027 года предполагается тестирование. К 2030 году транспортный коридор должен быть завершен.

Тогда же Еврокомиссия приняла решение профинансировать до 85% стоимости Rail Baltica. Как сообщала координатор проекта в ЕК Катрин Траутманн, теперь этот проект рассматривается как имеющий большое значение не только для региональной экономики, но и для обороны. При этом она подчеркивала, что увеличенная смета и планы соединения Rail Baltica с Украиной еще должны быть одобрены Европарламентом.