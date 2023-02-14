Главный исполнительный директор и председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail, координирующего железнодорожный проект Rail Baltica, Агнис Дриксна подал в отставку.
Глава компании-оператора Rail Baltic подал в отставку
«RB Rail AS 14 февраля объявляет о планах поиска на должность CEO и председателя правления, поскольку бывший руководитель Агнис Дриксна ушел с должности», - говорится в сообщении компании.
Причины отставки компания не комментирует.
«В течение 10 лет работы над проектом Rail Baltica Дриксна принимал непосредственное участие и отвечал за стратегическое планирование и развитие, в том числе финансирование и взаимодействие со стратегическими партнерами и обществом в рамках этапа планирования проекта в Латвии. После назначения директором RB Rail в 2019 году он руководил развитием совместного предприятия, расширением команды и привлечением экспертов железнодорожного сектора международного уровня», - отмечается в пресс-релизе.
Временно исполнять обязанности руководителя RB Rail будет член правления и главный специалист по закупкам Марко Кивила, который был назначен на эту должность в ноябре 2022 года, а ранее занимал руководящие посты в национальном исполнительном органе Rail Baltica в Эстонии, в Eesti Energia и Enefit Solutions.
Как сообщалось, в мае прошлого года Дриксна заявлял, что ситуация с ростом цен и задержками в доставке материалов и оборудования вызывают беспокойство руководства RB Rail. «Особенно это касается договоров на выполнение работ в течение пяти лет, таких как электрификация или установка сигнализации. В настоящее время никто не даст гарантий, что именно за эту сумму эти работы можно будет выполнить в ближайшие пять лет», - говорил он.
«Если инфляция окажется высокой из-за геополитической ситуации, то бросить нельзя будет ни заказчиков, ни подрядчиков. Как на национальном, так и на европейском уровне мы должны оценить, как индексировать затраты и помочь проекту пройти фазу роста инфляции», - отмечал руководитель СП.
В декабре Дриксна сообщал, что в течение 2023 года будут внесены обновления и корректировки в стратегию Rail Baltica, проведен анализ затрат, завершится фаза проектирования, затем начнется строительство, а с 2027 года предполагается тестирование. К 2030 году транспортный коридор должен быть завершен.
Тогда же Еврокомиссия приняла решение профинансировать до 85% стоимости Rail Baltica. Как сообщала координатор проекта в ЕК Катрин Траутманн, теперь этот проект рассматривается как имеющий большое значение не только для региональной экономики, но и для обороны. При этом она подчеркивала, что увеличенная смета и планы соединения Rail Baltica с Украиной еще должны быть одобрены Европарламентом.
Концерн RB Rail AS - совместное предприятие по реализации в странах Балтии проекта европейской колеи Rail Baltic. Железная дорога должна соединить Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. На новой дороге пассажирские поезда будут двигаться со скоростью до 250 км/ч, грузовые - до 120 км/ч. Планировалось, что общая стоимость проекта составит примерно 5,8 млрд евро. Осенью 2020 года Европейская счетная палата (ЕСП) пришла к выводу, что проект за короткий срок подорожал более чем на 20% - до 7 млрд евро.