Будет полностью реконструирована одна из улиц Ласнамяэ

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, проект призван успокоить движение и повысить безопасность пешеходов.

«Согласно проекту, улица Валге станет представительским бульваром, в непосредственной близости от которого расположены музей KUMU, парк Кадриорг, Певческое поле и будущая зона застройки Курепыллу. Новое городское пространство в дальнейшем будет соединяться с создаваемым Глинтовым парком и пешеходно-велосипедной дорожкой между Кадриоргом и Тондираба. Пешеходные переходы и автобусные остановки станут более удобными и доступными, а вдоль всей улицы оявятся новые зеленые насаждения», - сказал Свет.

Проект улицы Валге состоит из двух частей: от Лаагна-теэ до улицы Выйдуйооксу и от Выйдуйооксу до улицы Турба. В соответствии с общей планировкой жилых зон района Ласнамяэ, направление восточной части улицы немного изменится, возможно его продление до Смуули-теэ.

Пешеходные переходы и перекрестки спроектированы таким образом, чтобы обеспечить хорошую видимость для пешеходов, велосипедистов и водителей. При подготовке проекта учитывалось, что северная сторона улицы будет в основном использоваться для прогулок, поскольку она связана с будущим Глинтовым парком и отличается живописным видом на море, в то время как южная сторона будет больше ориентирована на повседневное передвижение, так как на ней расположены жилые дома.

На улице запланирован скоростной режим до 40 км/ч, на перекрестках будут установлены элементы для замедления движения. По обеим сторонам проезжей части предусмотрено пространство для создания продольных парковочных карманов.

Проект предусматривает максимальное сохранение имеющихся деревьев и посадку новых - вдоль улицы будет не менее трех рядов деревьев, расположенных таким образом, чтобы южная сторона улицы была защищена от солнца.

Автобусные остановки «Ууслинна» в обоих направлениях будут перенесены ближе к улице Ууслинна, а остановка «Хундикуристику» в направлении центра города - в сторону улицы Выйдуйооксу. Возможно создание новой остановки на пересечении улиц Турба и Валге. Остановка «Куму» останется на прежнем месте.