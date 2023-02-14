РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ⟩ Продажа автомобилей с двигателем внутреннего сгорания будет запрещена

Государства-члены ЕС уже одобрили законодательные акты и теперь официально прописывают их в законы, несмотря на оппозицию со стороны депутатов-консерваторов, которые составляют самую большую группу в парламенте.

Докладчик Ян Хуйтема сказал, что новый регламент способствует производству автомобилей с нулевым и низким уровнем выбросов, что очень важно для достижения климатической нейтральности к 2050 году: «Мы значительно изменили цели на 2030 год и установили нулевые стандарты выбросов к 2035 году. Таким образом, мы обеспечиваем четкую перспективу для автомобильной промышленности и поощряем производителей к инновациям и инвестициям. Безэмиссионные автомобили становятся дешевле для потребителя, рынок подержанных автомобилей развивается быстрее, экологичное вождение становится доступным для всех».