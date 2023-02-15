Как Эстония оказалась среди лидеров по военной помощи Украине
Эстония передала вооружения, которые как раз снимала с использования
Слухи о попадании западного оружия на черный рынок не подтверждаются
Граница Эстонии с Россией стала немного безопаснее
Эстония начала оказывать помощь Украине еще до начала этой войны и за прошедший год оказалась на первом месте в мире по соотношению оказанной военной помощи и ВВП страны. Rus.Postimees выяснил, как Эстония смогла передать так много оружия и не остались ли мы сами с пустыми складами.
Украина стала приоритетной для Эстонии страной в оказания помощи в области обороны уже с 2014 года, когда произошла аннексия Крыма, а в Восточной Украине вспыхнула война низкой интенсивности. Руководитель отдела по международному сотрудничеству Министерства обороны Пеэтер Куймет объяснил, как сотрудничество с Украиной в сфере обороны за девять лет усилило нашу собственную безопасность.
«В 2014 году основное внимание было уделено профессиональной подготовке украинских офицеров и специалистов, - рассказывает Куймет. – Их готовили в Тарту, в Академии сил обороны, и в Балтийском колледже обороны. Мы консультировали украинцев и помогали с обучением, но Эстония в то время не оказывала Украине существенной помощи в виде оружия».
Чиновник пояснил, что для многих стран такая помощь в прежние годы была осложнена законодательными ограничениями на поставки оружия. В Эстонии таких ограничений не было, поэтому несколько небольших партий стрелкового оружия Эстония Украине все-таки отправила. «Но это все были символические объемы в сравнении с тем, что мы поставили украинцам за последний год», - говорит руководитель отдела Минобороны.
Угроза войны потребовала смелых решений
Осенью 2021 года руководству Минобороны и Сил обороны Эстонии стало ясно, что напряжение сильно нарастает. В октябре и эстонские спецслужбы, и соответствующие службы наших союзников стали сообщать, что у России сложились вполне определенные планы в отношении Украины.
Соединенные Штаты Америки тогда сделали то, чего обычно никогда не делают – стали делиться своими разведданными. В Военных кругах появилась совершенно достоверная информация о том, что Владимир Путин планирует начать против Украины полномасштабную войну.
Поскольку война в Европе, а тем более развязанная соседней Россией, серьезнейшим образом влияет на безопасность Эстонии, в Минобороны стали рассматривать разные сценарии развития событий и строить планы на разные случаи.
Руководители нашего оборонного ведомства и Сил обороны пришли к выводу, что нужно начинать оказывать Украине более серьезную военную помощь, чем раньше. «Если помогать, то помогать нужно тем, что будет иметь необходимый эффект. С чисто технической точки зрения это должны быть системы вооружений, которые есть и у самой Украины, чтобы они могли сразу использовать, а не основательно переучиваться сначала», – рассказал Куймет.
В декабре 2021 года министр обороны Калле Лаанет, канцлер министерства Кусти Салм и главнокомандующий Силами обороны генерал-лейтенант (сейчас уже генерал) Мартин Херем приняли совместное решение о том, что нужно передать Украине ПТРК (противотанковые ракетные комплексы – прим.ред) «Javelin» и гаубицы с боекомплектом.
За этим решением быстро последовало и согласие США. Штаты поставили украинцам аналогичное оружие и тоже начали оказывать военную помощь Украине уже в конце 2021 года. За Эстонией последовали Латвия и Литва, которые тоже передали противовоздушные ракеты «Stinger».
Военная помощь от трех государств Балтии, США и Великобритании – это один из первых значимых шагов в оказании военной помощи Украине еще до начала войны.
Киев спасли эстонским оружием
«Мы успели поставить ПТРК «Javelin» в феврале 2022 года, и эти комплексы украинские военные успешно применяли в первых боях под Киевом. Если учитывать всю линию фронта, то наш вклад был довольно символическим, но Киев этим оружием удалось спасти, – говорит Куймет. - Уже тогда мы хотели передать Украине гаубицы».
По словам чиновника, те гаубицы, которые мы хотели передать, были немецкого производства и по правилам Эстония должна была спросить разрешения Германии. До войны у Германии была принципиальная позиция – в действующих конфликтах сторонам оружие не поставлять и другим на это разрешение не давать. Но уже через два дня после начала войны они разрешили поставку.
Разрешение вопроса с немецким оружием позволило обсудить вопрос на межгосударственном уровне и это способствовало тому, что ряд других европейских стран присоединились к оказанию помощи вооружением.
Когда началась война, Минобороны, армия и Центр оборонных инвестиций стали максимально быстро выяснять, что можно еще передать максимально быстро, чтобы облегчить оборону для Украины, которая тогда была в крайне тяжелом положении.
Откуда у Эстонии столько оружия для Украины?
До сегодняшнего дня Эстония остается на первом месте по соотношению ВВП страны и стоимости переданной помощи. Но как же у Эстонии получилось оказать такую значительную помощь?
«Дело в том, что Эстония очень прилично вкладывалась в оборону последние 10 лет. – ответил на вопрос Пеэтер Куймет. - Мы смогли начать много проектов по перевооружению наших Сил обороны. Весной мы как раз получали новое вооружение или оно ожидалось в ближайшее время».
Целый ряд наших более старых видов вооружений как раз активно снимали с использования, но физически они были в хорошем состоянии и пригодны к бою. Это вполне нормальное боевое оружие и мы смогли очень и в относительно больших количествах поставлять в Украину.
Это оружие применялось украинцами достаточно успешно. Украинцы просили что-то сами или эстонские военные спрашивали, что именно нужно и сообщали, что у нас есть на складе с какими характеристиками. Обычно это сложная процедура и в мирное время занимает в разы больше времени, но в условиях войны все было организовано с юридической и логистической точки зрения быстро и эффективно.
Мартин Хельме пугает «пустыми складами»
В конце января глава партии EKRE Мартин Хельме заявил в студии ETV, что Эстония отдала все свое оружие и теперь наши склады пусты, а мы остались беззащитными. «Нет, склады у нас не пустые, в них много чего есть, - возразил Пеэтер Куймет. – Разве что какие-то единичные склады в какой-то момент могут быть пустыми, в ожидании нового оружия. Это преимущественно те, которые мы и сами опустошили бы рано или поздно».
Эстония организовала военную помощь так, чтобы отдавать то, что у нас как раз в процессе замены или должно было быть заменено в ближайшее время. Если мы знаем, что вот-вот сойдут с конвейера и поступят нам те или иные единицы оружия, значит устаревшие аналоги мы отдаем. Дыр в нашей обороноспособности не возникло.
Сегодня много спекуляций о том, что вооружения из Украины попадают, якобы, на черный рынок. Пеэтер Куймет высказался об этих слухах скептически. Пока ни одно из подобных утверждений не было доказано. Специалисты заметили, что большая часть этих слухов или фейков инициированы российскими спецслужбами.
По словам Куймета, западные страны отдают Украине то оружие и боеприпасы, которые нужны прямо сейчас на фронте. «Давайте исходить из здравого смысла. Украинский народ сейчас воюет за выживание. Я не исключаю, что кто-то может отщипнуть от пожертвованного топлива, например. Но я сильно сомневаюсь, что отправят налево тяжелые вооружения, - пояснил чиновник. - Это такого уровня предательство, за которое там очень строго накажут».
Сегодня России стало не до нас
Кроме того, пока идет эта активная война на Украине, риски для нас в определенной степени нивелируются. Россия не может открывать несколько фронтов одновременно, так что это тоже уравновешивает помощь. Сегодня непосредственной военной угрозы для Эстонии нет и вероятность, что она возникнет вдруг невелика.
Очень много боевых частей РФ от нашей границы и от границы Финляндии и Норвегии были передислоцированы в Украину и там понесли большие потери. В этом смысле мы можем немного выдохнуть.
С другой стороны, не стоит забывать, что в декабре 2021 Российская Федерация выступила со своими требованиями о том, что мы должны изменить всю архитектуру европейской безопасности. Россия заявила, что собирается пресекать любое движение Украины в сторону НАТО, что НАТО слишком близко подошла к границам России и что все это военное присутствие должно быть отведено обратно к границам 1997 года.
«Эти требования никуда не делись. Начав полномасштабное вторжение в Украину, руководство Российской Федерации, Владимир Путин лично допустил масштабный просчет, поясняет Куймет. - Он думал или предполагал, что его армия очень сильна, что украинская армия очень слаба и что украинское государство рухнет сразу, - говорит Пеэтер Куймет.
По его мнению, допущение таких просчётов не должно радовать и успокаивать. Если был допущен такой грандиозный просчет с Украиной, то где гарантия, что и в отношении стран Балтии и НАТО не может быть допущен такой же? Даже если в итоге это закончилось бы для России очень плохо, для нас последствия были бы тоже катастрофическими.