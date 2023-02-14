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Еще одна жертва землетрясения. Под завалами найдены капитан сборной Турции по гандболу и его пятилетний сын

rus.postimees.ee
Еще одна жертва землетрясения. Под завалами найдены капитан сборной Турции по гандболу и его пятилетний сын
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Тела Джемаля Кютахья и его сын были найдены в развалинах дома в городе Антакья, сообщается на сайте Федерации гандбола

Жена гандболиста, находившаяся на четвертом месяце беременности, и теща, до сих пор не найдены.

Напомним, что мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в ночь на 6 февраля неподалеку от границы Турции и Сирии. Общее число жертв в данный момент уже превышает 40 000 человек.

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