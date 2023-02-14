Известного футболиста вернули с того света: у него трижды останавливалось сердце

По данным источника, врачи вовремя оказали футболисту всю необходимую помощь. Сердце спортсмена останавливалось трижды, но его спасли австрийские врачи, которые находились неподалеку с дефибриллятором.

Сообщается, что 28-летний Данченко пережил клиническую смерть, а сейчас доставлен в реанимацию.

Данченко играл за множество клубов, а в текущем сезоне провел 15 матчей в УПЛ и был признан болельщиками «Зари» лучшим футболистом команды.