В воскресенье защитник луганской «Зари» Олег Данченко пережил инфаркт на тренировке команды на сборах в Турции, сообщает Zn.ua.
Известного футболиста вернули с того света: у него трижды останавливалось сердце
Известного футболиста вернули с того света: у него трижды останавливалось сердце
По данным источника, врачи вовремя оказали футболисту всю необходимую помощь. Сердце спортсмена останавливалось трижды, но его спасли австрийские врачи, которые находились неподалеку с дефибриллятором.
Сообщается, что 28-летний Данченко пережил клиническую смерть, а сейчас доставлен в реанимацию.
Данченко играл за множество клубов, а в текущем сезоне провел 15 матчей в УПЛ и был признан болельщиками «Зари» лучшим футболистом команды.
Отметим, что в январе прошлого года в ДТП под Одессой погибла жена Данченко Виктория.
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