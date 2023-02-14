ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Вильянди установлена первая в Эстонии сирена экстренного оповещения

Установленная в Вильянди сирена стала первым устройством в общеэстонской сети, с помощью которого можно быстро предупредить людей об опасности. Сирены планируется разместить в 22 крупных населенных пунктах Эстонии.

«Нужно с чего-то начинать, а в Вильянди у нас есть собственное здание, на которое мы смогли поставить сирену, – сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару, отвечая на вопрос, почему решили начать с Вильянди. – В других городах и населенных пунктах сирены будут крепиться к мачтам и дымовым трубам. Мы уже начали переговоры с владельцами».