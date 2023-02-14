Вильянди стал первым городом в Эстонии, где прозвучала сирена оповещения. Во вторник в 13:02 по распоряжению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса на вышке спасательной команды Вильянди около десяти секунд на половинной мощности звучала сирена.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Вильянди установлена первая в Эстонии сирена экстренного оповещения
В Вильянди установлена первая в Эстонии сирена экстренного оповещения
Установленная в Вильянди сирена стала первым устройством в общеэстонской сети, с помощью которого можно быстро предупредить людей об опасности. Сирены планируется разместить в 22 крупных населенных пунктах Эстонии.