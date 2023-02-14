Вт, 14.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Вильянди установлена первая в Эстонии сирена экстренного оповещения

rus.postimees.ee
В Вильянди установлена первая в Эстонии сирена экстренного оповещения
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Сирена в Вильянди.
Сирена в Вильянди. Фото: Marko Saarm

Вильянди стал первым городом в Эстонии, где прозвучала сирена оповещения. Во вторник в 13:02 по распоряжению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса на вышке спасательной команды Вильянди около десяти секунд на половинной мощности звучала сирена.

Установленная в Вильянди сирена стала первым устройством в общеэстонской сети, с помощью которого можно быстро предупредить людей об опасности. Сирены планируется разместить в 22 крупных населенных пунктах Эстонии.

«Нужно с чего-то начинать, а в Вильянди у нас есть собственное здание, на которое мы смогли поставить сирену, – сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару, отвечая на вопрос, почему решили начать с Вильянди. – В других городах и населенных пунктах сирены будут крепиться к мачтам и дымовым трубам. Мы уже начали переговоры с владельцами».

Ключевые слова
Наверх