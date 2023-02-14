Если обычно пик связанных с оттепелями убытков приходится на март, то в этом году лишь за первые полтора месяца 2023 года страховая компания ERGO зарегистрировала уже более 30 случаев ущерба с общей суммой убытков свыше 100 000 евро, причиной которых зачастую была небрежная уборка льда или снега.
Ущерб этой зимы: сосулька на 500 евро, а сугроб с крыши на 13 тысяч евро
Каждую зиму количество вызванных погодными условиями происшествий значительно увеличивается. Страховка очень важна, но каждый домовладелец также играет большую роль в обеспечении безопасности своего дома – все убытки, возникающие в результате недостаточного обслуживания, должны быть возмещены самими собственниками недвижимости. «При неудачном стечении обстоятельств и в зависимости от инцидента сумма ущерба может выражаться шестизначным числом», - подчеркнула руководитель портфеля страхования ответственности ERGO Ауне Пярн.
Например, упавшая на капот сосулька причинила ущерб в размере около 500 евро. «Если домовладелец позволил этой сосульке расти в течение недели и не принял никаких мер, речь идет о недобросовестном и не соответствующем требованиям поведении - в таком случае страховка на помощь прийти не может», - добавила она.
Была ситуация, когда скопившийся на крыше снег стал от таяния тяжелым и скатился с крыши на припаркованный на улице автомобиль. В результате оказалась разбита стеклянная крыша машины, повреждены металл крыши, капот и дверь багажника. В результате происшествия владелец больше не мог пользоваться автомобилем, так как в салон попала вода, поэтому ему пришлось арендовать автомобиль на замену. Общая сумма ущерба была оценена более чем в 13 000 евро.
Снег и лед обычно падают с крыш во время оттепели. Особое внимание следует уделить снегу, скапливающемуся на плоских крышах – при таянии он может привести к повреждению помещений водой. Помимо опасности проникновения талой воды в конструкции, как плоские, так и скатные крыши подвержены риску обрушения под тяжестью снега. «Вес свежевыпавшего снега составляет скромные 100 кг/м3, неубранный и осевший снег весит почти 300 кг/м3, а талый мокрый снег уже более 400 кг/м3 – если хотя бы четверть такого объема падает на машину, ее можно считать уничтоженной», - подчеркнула Пярн.
До наступления оттепели также необходимо очистить водостоки плоской кровли ото льда и снега и по возможности скинуть снег вниз. «В мороз вся крыша часто покрыта слоем льда, и талая вода не может нормально с нее стекать, поэтому там образуется своего рода бассейн. Однако вода находит выход и часто попадает на верхний этаж, даже если сама крыша не повреждена – давление воды просто слишком велико», - добавила Пярн.
Обязанности собственника недвижимости не ограничиваются обеспечением безопасности одного лишь здания. Владелец обязан содержать в порядке дороги на своей территории и прилегающие к ней тротуары. Наибольшую опасность здесь представляет оттепель, когда дороги, где не была проведена борьба с обледенением, превращаются в каток и могут стать причиной переломов. Ветви крупных деревьев могут сломаться под тяжестью снега и упасть на стоящие внизу машины, поэтому перед наступлением холодов необходимо осмотреть деревья на территории и спилить потенциально опасные ветки или даже сами деревья.
Таким образом, соблюдая некоторые меры предосторожности, ущерб можно предотвратить. Для этого необходимо регулярно проверять крыши, устанавливать снегозащитные барьеры, ограничивать опасные зоны и сообщать владельцам домов о потенциальной опасности. Если для этого недостаточно ресурсов, всегда модно нанять в помощь занимающееся обслуживанием предприятие.