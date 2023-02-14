Ущерб этой зимы: сосулька за 500 евро, а сугроб с крыши за 13 тысяч

Каждую зиму количество вызванных погодными условиями происшествий значительно увеличивается. Страховка очень важна, но каждый домовладелец также играет большую роль в обеспечении безопасности своего дома – все убытки, возникающие в результате недостаточного обслуживания, должны быть возмещены самими собственниками недвижимости. «При неудачном стечении обстоятельств и в зависимости от инцидента сумма ущерба может выражаться шестизначным числом», - подчеркнула руководитель портфеля страхования ответственности ERGO Ауне Пярн.

Например, упавшая на капот сосулька причинила ущерб в размере около 500 евро. «Если домовладелец позволил этой сосульке расти в течение недели и не принял никаких мер, речь идет о недобросовестном и не соответствующем требованиям поведении - в таком случае страховка на помощь прийти не может», - добавила она.

Была ситуация, когда скопившийся на крыше снег стал от таяния тяжелым и скатился с крыши на припаркованный на улице автомобиль. В результате оказалась разбита стеклянная крыша машины, повреждены металл крыши, капот и дверь багажника. В результате происшествия владелец больше не мог пользоваться автомобилем, так как в салон попала вода, поэтому ему пришлось арендовать автомобиль на замену. Общая сумма ущерба была оценена более чем в 13 000 евро.