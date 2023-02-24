Интервью ⟩ Журналист, сидевший в самой страшной тюрьме ДНР: пытки вытравили мой «русский мир»

Читатель должен иметь определенный багаж знаний для того, чтобы до конца понять эту книгу, а не просто прочитать о том, как людей пытают. Ну и, действительно, это травмирующий опыт для детского сознания. Я бы рекомендовал все-таки это, наверное, с первого курса университета, не раньше.

- Много ли людей осталось на оккупированных территориях Донецкой и Луганской бластей после принудительной мобилизации, когда людей отлавливали на улицах? Там кроме стариков и женщин еще есть кто-то?

- Никакой статистики по населению «ДНР-ЛНР» вообще ни у кого нет. То есть мы понятия не имеем, сколько там людей, даже за период 2017-2019 годов. Это черная дыра.

Последний год людей гребли просто с улиц и бросали на фронт под Херсон и под Харьков. Кроме того, совершенно непонятно, кто эти люди, кто там живет. Сейчас ведь там очень много приезжих россиян.

- Как вы считаете, после возврата этих территорий Украине, этих людей можно интегрировать обратно в украинское общество?

- Я очень скептически настроен. Я думаю, что ставку можно делать только на новое поколение. Если завтра мы вернем Донбасс, там надо работать с детьми. Взрослых людей никакие телеканалы и украинская контрпропаганда уже не перестроят.

Мы должны понимать, что мы столкнемся с сотнями тысяч как минимум не понимающих нашу страну людей. Как максимум, многие из них будут откровенными врагами для Украины.

Ростов-на Дону, голосование на референдуме за присоединение самопровозглашенных ДНР и ЛНР к Российской Федерации. 24 сентября 2022. Фото: SERGEY PIVOVAROV/REUTERS

- После того как вас освободили, вы довольно много выступаете на всяких международных площадках, в Совете Европы встречались с конгрессменами США. Это что-то дает?

- Конечно, хотя я бы не сказал, что это дает какие-то прямо видимые результаты. Но делать это нужно. Во-первых, это дает возможность поддерживать на слуху тему с незаконными местами содержания, как «Изоляция». Это помогает издавать мою книгу о ней на других языках.