Ryanair приветствует предложение Рейнсалу пересмотреть повышение аэропортовых сборов

Ирландская компания Ryanair в очередной раз назвала повышение платы нелогичным и чрезмерным и заявила, что это наносит ущерб эстонскому туризму и международной конкурентоспособности. Такую же позицию представители компании уже высказывали ранее.

«Мы приветствуем призыв министра иностранных дел пересмотреть чрезмерное 33-процентное повышение сборов в Таллиннском аэропорту. Приятно видеть, что кто-то в эстонском правительстве говорит разумно», – сказала директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди.

Рейнсалу взял слово в вопросе о сборах

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что необходимо пересмотреть решение Таллиннского аэропорта о резком повышении сборов.

«Эти решения, касающиеся 30-процентного увеличения сборов аэропортов, повлияли на меня раздражающе», – сказал Рейнсалу.

На позапрошлой неделе Ryanair объявила, что из-за повышения аэропортовых сборов в конце марта прекратит полеты из Таллинна по семи направлениям и продолжит полеты только по восьми направлениям. Среди прочего, рейсы в Дублин, столицу Ирландии, будут прекращены, а рейсы в Берлин будут сокращены.