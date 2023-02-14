«Мы делили счета за квартиру»: женщина, которая села пьяной за руль и убила своих друзей, просит прислать ей деньги

«Как вы все знаете, недавно произошло трагическое ДТП, в котором погибли два добросердечных и хороших человека», - написал 28-летняя Кейти в социальных сетях, не упомянув, что сама была за рулем в момент аварии, без водительских прав и, в том числе, в состоянии криминального алкогольного опьянения.