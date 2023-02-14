Анализ предвыборных обещаний, проведенный Министерством финансов, показывает, что во многих случаях основное желание политических партий вполне понятно. Однако вопрос, каким образом воплотить его в реальность, остается открытым.
АНАЛИЗ ⟩ Министерство: партии обещают привести государственные финансы в порядок, но каким образом?
С подробным анализом министерства можно ознакомиться здесь.
«Использование государственных денег затрагивает всех нас в большей или меньшей степени, поэтому мы проводим этот анализ перед выборами», - заявил в пресс-релизе глава отдела фискальной политики Министерства финансов Рауль Ляттемяэ, добавляя, что проводить анализы государственных финансов, бюджетной политики и состояния экономики планируется и в дальнейшем.
Программы партий можно анализировать различными способами, фокус подготовленного Министерством финансов анализа установлен на ценнике обещаний, а за основу оценки воздействия взята действующая бюджетная стратегия. Чтобы оценить влияние изменений, необходима основа, и бюджетная стратегия страны является единственным многолетним финансовым планом, охватывающим все уровни государственного сектора.
Оценка обещаний основывается прежде всего на том, что политические партии написали в предвыборной программе. Понятно, что не все обещания можно перевести в деньги, или только если условно. «Поэтому перед финансовой оценкой мы сочли целесообразным также качественно раскрыть обещания», - сказал ведущий аналитик Департамента налогово-бюджетной политики Министерства финансов Ристо Каарна.
«Во многих случаях ясно, каково основное желание партии, но его масштаб остается в программе открытым вопросом. В этом случае смею предположить, что какое-то влияние на бюджет обязательно будет, но его размер зависит от деталей, которых мы пока не знаем», - пояснил Каарна.
Объем выполнения обещаний зависит от свободных средств или результатов коалиционных переговоров, поэтому партии могут не слишком конкретизировать программу обещаний. «Там, где это возможно и логически понятно, мы представили примерный расчет с круглыми допущениями в анализе, - сказал Каарна.
Например, Партия реформ, Центристская партия, «Ээсти 200» и Партия правых обещают привести государственные финансы в порядок или двигаться к балансу, но поскольку в программе не раскрыто, что именно планируется сделать, ее стоимость нельзя определить.
Однако в программах много ценных и высокобюджетных обещаний: например, Партия реформ, «Ээсти 200», Центристская партия и Социал-демократическая партия хотят масштабно реформировать систему подоходного налога. Обещание снижения НДС на продукты питания и лекарства можно найти в предвыборных программах Центристской партии и EKRE.
Несколько политических партий (EKRE, соцдемы, центристы и реформисты) также хотят увеличить пенсии ускоренными темпами. Две партии - Центристская и Социал-демократическая - обещают продолжать и расширять меры по смягчению цен на энергоносители. «Отечество» хочет увеличить необлагаемый налогом доход, который можно рассчитывать на количество детей. Для реализации ряда обещаний не видно места финансового прикрытия, за исключением можно выделить Социал-демократическую партию, имеющую самые конкретные идеи по сбору дополнительных налоговых поступлений.
Партии смогли ознакомиться с оценкой воздействия программ до их публикации и высказать свои комментарии. Кроме того, в ходе процесса политики лучше осознали ценность своих идей, чтобы уже в марте перейти к более конструктивным коалиционным переговорам.
Анализ предвыборных обещаний Рийгикогу 2023 года был проведен под руководством Министерства финансов, другие министерства и учреждения также помогли с исходными данными и экспертными оценками. Подготовленный анализ предвыборных обещаний не дает оценочных суждений об обещаниях и не отражает политических предпочтений.
По оценке министерства, такой анализ дает людям возможность более комплексно оценить обещания политических партий, увидеть их влияние на бюджет и в конечном итоге помогает принять более взвешенное решение в день выборов.