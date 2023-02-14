АНАЛИЗ ⟩ Министерство: партии обещают привести государственные финансы в порядок, но каким образом?

Например, Партия реформ, Центристская партия, «Ээсти 200» и Партия правых обещают привести государственные финансы в порядок или двигаться к балансу, но поскольку в программе не раскрыто, что именно планируется сделать, ее стоимость нельзя определить.

Однако в программах много ценных и высокобюджетных обещаний: например, Партия реформ, «Ээсти 200», Центристская партия и Социал-демократическая партия хотят масштабно реформировать систему подоходного налога. Обещание снижения НДС на продукты питания и лекарства можно найти в предвыборных программах Центристской партии и EKRE.

Несколько политических партий (EKRE, соцдемы, центристы и реформисты) также хотят увеличить пенсии ускоренными темпами. Две партии - Центристская и Социал-демократическая - обещают продолжать и расширять меры по смягчению цен на энергоносители. «Отечество» хочет увеличить необлагаемый налогом доход, который можно рассчитывать на количество детей. Для реализации ряда обещаний не видно места финансового прикрытия, за исключением можно выделить Социал-демократическую партию, имеющую самые конкретные идеи по сбору дополнительных налоговых поступлений.

Партии смогли ознакомиться с оценкой воздействия программ до их публикации и высказать свои комментарии. Кроме того, в ходе процесса политики лучше осознали ценность своих идей, чтобы уже в марте перейти к более конструктивным коалиционным переговорам.

Анализ предвыборных обещаний Рийгикогу 2023 года был проведен под руководством Министерства финансов, другие министерства и учреждения также помогли с исходными данными и экспертными оценками. Подготовленный анализ предвыборных обещаний не дает оценочных суждений об обещаниях и не отражает политических предпочтений.