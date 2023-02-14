Федерация бокса Великобритании приняла решение отказаться от участия в женском чемпионате мира, который пройдет с 15 по 31 марта, из-за допуска туда российских спортсменов.
Третья страна решила бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за России
Ранее от участия в мужском и женском чемпионатах мира отказались Федерация бокса США (USA Boxing) и Федерация бокса Ирландии. Причиной стало решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить россиян и белорусов на турниры под национальными флагами.
«Это решение отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксерам из России и Белоруссии соревноваться под своими национальными флагами, что противоречит резолюциям, принятым МОК в феврале и декабре 2022 года», — говорится в заявлении федерации.
IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года, несмотря на действующие рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран.