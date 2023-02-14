Третья страна решила бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за России

Ранее от участия в мужском и женском чемпионатах мира отказались Федерация бокса США (USA Boxing) и Федерация бокса Ирландии. Причиной стало решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить россиян и белорусов на турниры под национальными флагами.

«Это решение отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксерам из России и Белоруссии соревноваться под своими национальными флагами, что противоречит резолюциям, принятым МОК в феврале и декабре 2022 года», — говорится в заявлении федерации.