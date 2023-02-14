Испания отправит в Эстонию систему противовоздушной обороны NASAMS

По словам министра обороны Певкура, важно, чтобы до прибытия собственных систем ПВО у Эстонии была поддержка союзников. «За последний год восточное крыло НАТО значительно нарастило мощь, и я рад, что, учитывая необходимость восполнить критический пробел в возможностях эстонской противовоздушной обороны среднего радиуса действия, мы достигли соглашения с Испанией о направлении в систему ПВО дальности NASAMS в Эстонию на четыре месяца, начиная с апреля этого года», - сказал Певкур.

«Это краткосрочное решение, но мы уже готовим и решение преемственное. С этой целью мы вместе с Латвией и Литвой выдвинули предложение, чтобы к саммиту НАТО к Вильнюсе можно было бы согласовать модель ротации ПВО, аналогичную миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии. Надеюсь, что следующие ротации также будут возможны в сотрудничестве с союзниками», - добавил министр обороны Певкур.

«Крайне важно и то, что благодаря присутствию в Эстонии испанского подразделения NASAMS мы будем учиться тактическому управлению системой ПВО средней дальности. Кроме того, это дает Силам обороны и ВВС Эстонии опыт интеграции ЗРК средней дальности в другие системы ПВО», - добавил Певкур.

Цель развертываемого в Эстонии подразделения NASAMS - охрана авиабазы Эмари как стратегического объекта. Подразделение готово к обороне и будет дислоцировано в Эстонии по распоряжению главнокомандующего Европейскими силами НАТО. Подобное подразделение существует и в Латвии, обе системы будут связаны между собой и станут частью противовоздушной и противоракетной обороны восточного крыла НАТО.