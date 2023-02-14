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ФОТО ⟩ Российские военные самолеты пролетели вблизи воздушного пространства Эстонии

Андрес Эйнманн
Российские военные самолеты пролетели вблизи воздушного пространства Эстонии
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В понедельник пилоты ВВС Германии, которые служат на авиабазе Эмари, отправились на обнаружение российских военных самолетов, летевших над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Эстонии. Российские военные самолеты летели без плана полета и включенного транспондера.

Немецкие летчики вылетели на истребителях Eurofighter Typhoon с авиабазы ​​Эмари для обнаружения самолетов, пролетавших над Балтийским морем.

Выяснилось, что два истребителя Су-27 и разведывательный самолет Ил-20 пролетели вблизи эстонского воздушного пространства. Пилоты Люфтваффе сфотографировали самолеты.

Согласно решению Североатлантического совета, воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Самолеты, обеспечивающие воздушную безопасность, базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и на авиабазе Шяуляй в Литве.

На авиабазе Эмари немцы на истребителях Eurofighter Typhoon в настоящее время обеспечивают безопасность нашего воздушного пространства.

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