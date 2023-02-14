Пять советов, как обезопасить себя от мошенников при покупке подержанного автомобиля

Жалобы потребителей, связанные с покупкой подержанных автомобилей, продолжают поступать очень часто и составляют значительную часть потребительских споров.

4. Совершите тест-драйв

Целесообразно договориться с продавцом о тщательном и длительном тест-драйве, чтобы можно было поездить и на шоссейной скорости. Таким образом выявляются возможные проблемы: включаются ли все передачи, возможен ли шум и вибрация, не уводит ли машину в сторону, плавает по дороге, гудит и так далее. Эксплуатация автомобиля в нормальных условиях позволяет выявить состояние автомобиля даже по тем проблемам, которые не были обнаружены при предпродажном осмотре. Это также гарантирует, что выбранное транспортное средство соответствует ожиданиям с точки зрения простоты использования и других характеристик.

В договоре продавец не может освободить себя от ответственности за скрытые дефекты автомобиля, но и покупатель обязан внимательно осмотреть автомобиль и ознакомиться с его состоянием. В случае явных дефектов предъявлять более поздние претензии затруднительно. При выявлении дефектов договоритесь, кто будет нести ответственность и оплачивать их устранение.

5. Оформите необходимые документы