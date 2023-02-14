В 2022 году в комиссии по потребительским спорам было зарегистрировано более 200 обращений, связанных с автомобилями. Юрист секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Реэлика Рогуметс объясняет, как не стать обманутым и какую предварительную работу всегда нужно проводить для успешной сделки.
Пять советов, как обезопасить себя от мошенников при покупке подержанного автомобиля
1. Проверьте историю автомобиля
Перед покупкой подержанного транспортного средства вы должны проверить историю автомобиля, зарегистрированного в Эстонии, предыдущую историю использования и обслуживания, а также владельцев. Информацию о предыдущем использовании и техническом осмотре транспортного средства вы можете получить в э-обслуживании Транспортного департамента, получить информацию об участии в дорожно-транспортных происшествиях можно на сайте дорожного страхования. При желании также можно заказать проверку истории автомобиля в качестве платной услуги.
2. Выясните, кто продает автомобиль – частное или юридическое лицо
Покупка у частного лица может быть дешевле, но споры между частными лицами сможет решить только суд. Если автомобиль продается юридическим лицом, информацию о компании можно получить на сайте кредитной информации и в коммерческом регистре. Дополнительную информацию о продавце, предыдущих сделках и надежности также можно найти на онлайн-форумах. Знаком опасности может быть, если компания работает очень короткое время и у нее есть налоговые долги. Целесообразно проверить, не попало ли юридическое лицо в так называемый черный список. В список включены компании, которые не соблюдают решения TTJA.
3. Убедитесь, что автомобиль в хорошем состоянии
К предпродажному осмотру автомобиля стоит подключить специалиста, который может оценить техническое состояние транспортного средства. Автомобиль может быть осмотрен поставщиком услуг технического осмотра или авторизованной компанией по техническому обслуживанию и ремонту соответствующего автомобиля.
Автомобиль необходимо осматривать в хорошо освещенных условиях, чтобы были видны возможные внешние повреждения кузова, повреждения ржавчиной, состояние стекол, светотехники и шин. Обязательно проверьте также состояние различных агрегатов автомобиля (фары, кондиционер, дворники, сигнализация, аудиосистема и так далее). Кроме внешне обнаруживаемых ошибок, необходимо проводить диагностику для выявления скрытых ошибок.
Жалобы потребителей, связанные с покупкой подержанных автомобилей, продолжают поступать очень часто и составляют значительную часть потребительских споров.
4. Совершите тест-драйв
Целесообразно договориться с продавцом о тщательном и длительном тест-драйве, чтобы можно было поездить и на шоссейной скорости. Таким образом выявляются возможные проблемы: включаются ли все передачи, возможен ли шум и вибрация, не уводит ли машину в сторону, плавает по дороге, гудит и так далее. Эксплуатация автомобиля в нормальных условиях позволяет выявить состояние автомобиля даже по тем проблемам, которые не были обнаружены при предпродажном осмотре. Это также гарантирует, что выбранное транспортное средство соответствует ожиданиям с точки зрения простоты использования и других характеристик.
В договоре продавец не может освободить себя от ответственности за скрытые дефекты автомобиля, но и покупатель обязан внимательно осмотреть автомобиль и ознакомиться с его состоянием. В случае явных дефектов предъявлять более поздние претензии затруднительно. При выявлении дефектов договоритесь, кто будет нести ответственность и оплачивать их устранение.
5. Оформите необходимые документы
Важно заключить письменный договор купли-продажи, в котором указаны продавец автомобиля и его контакты, цена, данные автомобиля, комплектация и состояние, показания пробега. Кроме того, в договоре должны быть прописаны все особые условия, о которых договорились покупатель и продавец, в том числе выявленные дефекты автомобиля и так далее. Также хорошо бы договориться о том, как действовать в случае возникновения технических проблем с транспортным средством, где, как и в какие сроки будут устраняться проблемы.
Если есть возможность, оплатите покупку банковским переводом. Таким образом, остается след сделки, а согласованную стоимость транспортного средства легче доказать в дальнейшем. Также целесообразно сохранить объявление о продаже, документы, описывающие техническое состояние автомобиля и тому подобное, связанные со сделкой.
Что делать в случае проблем?
Независимо от того, предоставляет ли продавец так называемую гарантию на автомобиль или нет, клиент имеет право предъявить претензии юридическому лицу-продавцу в течение двух лет даже при покупке подержанного автомобиля. В течение первого года продавец обязан доказать, что транспортное средство соответствует тому, что было заявлено.
Если вы обнаружите недостаток, вы должны немедленно сообщить об этом продавцу. Автомобиль нельзя использовать дальше, особенно если есть дефект, который может привести к дальнейшему повреждению автомобиля. Продавец имеет право осмотреть транспортное средство и предложить решение ситуации. Наличие дефекта не дает автоматически права на отказ от договора и получение возмещения. В частности, вы можете потребовать от продавца отремонтировать товар или заменить неисправную деталь, если это возможно и не причиняет продавцу необоснованных затрат или неоправданных неудобств. Вы должны действовать вместе, чтобы решить проблему.
Если договоренность не может быть достигнута в устной форме, направьте продавцу письменную претензию в свободной форме, в которой излагается конкретная проблема. Продавец обязан ответить на вашу жалобу в течение 15 дней с момента ее получения. Если продавец не отвечает или вы не согласны с ответом, вы можете обратиться в Комиссию по потребительским спорам.
К заявке должны быть приложены копии всех соответствующих документов (счет, подтверждение оплаты – платежное поручение в формате файла PDF, договор купли-продажи, свидетельство о регистрации транспортного средства, объявление о продаже транспортного средства, если это возможно, жалоба продавцу, его ответ и так далее). Вы должны быть готовы доказать свои утверждения и предоставить доказательства для них.