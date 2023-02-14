Работавший фронтовым медиком-добровольцем в Украине Эрко Лайдинен едва не погиб, когда рядом с ним разорвался выпущенный русскими снаряд. Погибли американский доброволец и раненый украинец, двое добровольцев из Норвегии получили ранения.
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ВИДЕО ⟩ Медик из Эстонии заснял момент взрыва снаряда, убившего его товарищей
Медик из Эстонии заснял момент взрыва снаряда, убившего его товарищей
Около полудня 2 ноября Эрко Лайдинен, работавший фронтовым медиком в Бахмуте, заснял очередную машину скорой помощи, около которой были американский доброволец Пит Рид и два норвежца Саймон Йонсен и Сандер Сёрсвеен Трелвик, работавшие в его собственной бригаде.