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ВИДЕО ⟩ Медик из Эстонии заснял момент взрыва снаряда, убившего его товарищей

Андрес Тохвер
, журналист
Медик из Эстонии заснял момент взрыва снаряда, убившего его товарищей
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Фото: Erko Laidinen

Работавший фронтовым медиком-добровольцем в Украине Эрко Лайдинен едва не погиб, когда рядом с ним разорвался выпущенный русскими снаряд. Погибли американский доброволец и раненый украинец, двое добровольцев из Норвегии получили ранения.

Около полудня 2 ноября Эрко Лайдинен, работавший фронтовым медиком в Бахмуте, заснял очередную машину скорой помощи, около которой были американский доброволец Пит Рид и два норвежца Саймон Йонсен и Сандер Сёрсвеен Трелвик, работавшие в его собственной бригаде.

Едва он начал снимать видео, как произошло попадание в машину скорой помощи. «Влетел через окно, а потом раздался взрыв», – вспоминает Лайдинен. Часы в момент удара показывали 12:13. Рид погиб, Йонсен и Трелвик получили ранения. Также погиб раненый украинец, которого Рид пытался вывезти из Бахмута.

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