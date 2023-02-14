ВИДЕО ⟩ Медик из Эстонии заснял момент взрыва снаряда, убившего его товарищей

Около полудня 2 ноября Эрко Лайдинен, работавший фронтовым медиком в Бахмуте, заснял очередную машину скорой помощи, около которой были американский доброволец Пит Рид и два норвежца Саймон Йонсен и Сандер Сёрсвеен Трелвик, работавшие в его собственной бригаде.

Едва он начал снимать видео, как произошло попадание в машину скорой помощи. «Влетел через окно, а потом раздался взрыв», – вспоминает Лайдинен. Часы в момент удара показывали 12:13. Рид погиб, Йонсен и Трелвик получили ранения. Также погиб раненый украинец, которого Рид пытался вывезти из Бахмута.