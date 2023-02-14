«Новости в 7» за 14 февраля: финансовый разбор обещаний партий, репортажи из оставшегося без газа жилого дома и из Украины, новинки библиотечного дела и самое большое сердце

С праздником Св.Валентина, дорогие зрители!

Сегодня в выпуске:

- Аналитики министерства финансов представили отчет о финансовой состоятельности предвыборных обещаний. Все подробности — в сюжете нашего корреспондента.

- Жильцы многоквартирного дома в Таллинне на улице Паэ провели ночь без горячей воды и возможности приготовить горячую пищу. Накануне здесь произошла утечка газа, последствия которой выясняла наша съемочная бригада.

- Эстонские добровольные жертвователи отправили в Украину сотни внедорожных автомобилей и других необходимых на фронте и в тылу предметов. Наш репортер взялся лично доставить одну из таких посылок и разузнал, как происходит передача гуманитарной помощи.

- 2022-й год был в Эстонии объявлен Годом библиотек. Одними из его результатов стали подоготовка анализа рынка библиотечных услуг и предложение объединить все имеющиеся каталоги в один.

- Международная панорама: почему глобальное потепление может лишить испанцев привычного дохода, как бразильцы готовятся к своему знаменитому карнавалу и каким образом 12-летний австралиец смог в одиночку улететь на Бали

- У какого города Эстонии оказалось самое большое сердце? В минувшее воскресенье в разных уголках страны прошла приуроченная к сегодняшнему празднику красочная и душевная акция, на которой побывал и наш корреспондент.