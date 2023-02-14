Заведующий отделом охраны памятников старины таллиннского Департамента городского планирования Борис Дубовик 17 февраля покинет свой пост, пишет ERR.
Многолетний руководитель отдела охраны памятников старины покидает свой пост
Многолетний руководитель отдела охраны памятников старины покидает свой пост
Отвечающий за городское планирование вице-мэр города Мадле Липпус (Социал-демократическая партия) сообщила ERR, что Дубовик был важным человеком в сфере охраны памятников старины, который проделал важную работу по сохранению Старого города.
«Но когда начинаются проблемы со здоровьем, то пора уходить на пенсию», – сказала Липпус.
Сам Дубовик в интервью Eesti Ekspress сказал, что причиной его ухода как раз стал конфликт с Липпус: «Один политик меня не взлюбил».
«Мы не можем работать с этим человеком, – подчеркнул Дубовик, но детали готов раскрыть лишь после того, как покинет свой пост. – Меня попросили написать заявление об увольнении».
Сама Липпус считает, что между ней и Дубовиком не было конфликта.
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