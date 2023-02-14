Многолетний руководитель отдела охраны памятников старины покидает свой пост

Отвечающий за городское планирование вице-мэр города Мадле Липпус (Социал-демократическая партия) сообщила ERR, что Дубовик был важным человеком в сфере охраны памятников старины, который проделал важную работу по сохранению Старого города.

«Но когда начинаются проблемы со здоровьем, то пора уходить на пенсию», – сказала Липпус.

Сам Дубовик в интервью Eesti Ekspress сказал, что причиной его ухода как раз стал конфликт с Липпус: «Один политик меня не взлюбил».

«Мы не можем работать с этим человеком, – подчеркнул Дубовик, но детали готов раскрыть лишь после того, как покинет свой пост. – Меня попросили написать заявление об увольнении».