ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонская спасательная команда вернулась из Турции

Помимо своих близких в Таллиннском аэропорту спасателей встречали и десятки проживающих в Эстонии турок.

Спасателей также приветствовали министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Спасательная команда EST-USAR, отправившаяся в Турцию, состояла из 44 человек, в том числе около 10 медиков, присоединившихся к команде через Департамент здравоохранения. В задачу команды входило участие в поисково-спасательных работах, спасение людей из-под завалов и оказание медицинской помощи.