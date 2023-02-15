Оператор связи: пакеты станут выгоднее

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире коммерческий директор Tele2 Екатерина Ведринская.

Выдержки из беседы:

– Что изменится с февраля на рынке мобильной связи? Можно ли трактовать директиву ЕС в пользу потребителя?

– Директива обязывает операторов как минимум раз в год рекомендовать клиенту перейти на более выгодное предложение, составленное на основании анализа потребляемых им услуг. Речь идет об использовании интернета и счетах за услуги оператора.

Нередки случаи, когда люди долгое время используют один и тот же пакет и не хотят ничего менять, при этом им приходится постоянно докупать интернет, что сильно увеличивает итоговый счет за месяц. В данной ситуации мы обязаны будем сделать клиенту более выгодное предложение, включающее расширенный объем интернета за меньшую плату. Интернет в одном пакете всегда дешевле, чем раздробленные мелкие покупки.

– Изменится ли положение дел, при котором многолетний лояльный клиент остается в проигрыше? Не вникая в суть дела, он платит по устаревшим завышенным тарифам…

– Данная директива действительно изменит ситуацию для тех клиентов, кто по тем или иным причинам не следит за изменениями на рынке. Теперь мы обязаны раз в год оповещать клиентов о возможности сэкономить.

– В чем же будет заключаться выгода для клиента? На чем он сможет сэкономить?