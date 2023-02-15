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Оператор связи: пакеты станут выгоднее

Директива ЕС вступила в силу
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Оператор связи: пакеты станут выгоднее
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  • Евродиректива поможет клиентам сократить расходы
  • Экономить придется на объемах потребления
  • Обострения конкуренции не предвидится

Новая евродиректива обязывает операторов связи раз в год предлагать постоянным клиентам более выгодные условия, чем прежде. Что выиграют потребители от нововведений?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире коммерческий директор Tele2 Екатерина Ведринская.

Выдержки из беседы:

– Что изменится с февраля на рынке мобильной связи? Можно ли трактовать директиву ЕС в пользу потребителя?

– Директива обязывает операторов как минимум раз в год рекомендовать клиенту перейти на более выгодное предложение, составленное на основании анализа потребляемых им услуг. Речь идет об использовании интернета и счетах за услуги оператора.

Нередки случаи, когда люди долгое время используют один и тот же пакет и не хотят ничего менять, при этом им приходится постоянно докупать интернет, что сильно увеличивает итоговый счет за месяц. В данной ситуации мы обязаны будем сделать клиенту более выгодное предложение, включающее расширенный объем интернета за меньшую плату. Интернет в одном пакете всегда дешевле, чем раздробленные мелкие покупки.

– Изменится ли положение дел, при котором многолетний лояльный клиент остается в проигрыше? Не вникая в суть дела, он платит по устаревшим завышенным тарифам…

– Данная директива действительно изменит ситуацию для тех клиентов, кто по тем или иным причинам не следит за изменениями на рынке. Теперь мы обязаны раз в год оповещать клиентов о возможности сэкономить.

– В чем же будет заключаться выгода для клиента? На чем он сможет сэкономить?

– Прежде всего клиенту станет удобнее: нам самим придется анализировать его расходы, находить возможности для экономии и оповещать его об этом. Пользовать услуги станет теперь значительно более информированным человеком.

– Теперь тому, кто вдруг обнаружит, что его счета не выдерживают никакой критики по сравнению с другими клиентами, больше не придется выбивать из оператора адекватное предложение? Оно само его найдет?

– Именно так, поскольку данная евродиректива, невзирая на Закон о защите данных, позволяющий клиенту отписаться от маркетинговых и прочих оповещений, обязывает оператора связи найти способы донести до потребителя информацию о возможности уменьшить его расходы.

– Приведет ли внедрение директивы к удешевлению услуг?

– Не думаю, что данная директива приведет к удешевлению услуг. Новых, более дешевых услуг на рынке не появится. Пакеты станут выгоднее по другой причине.

Пространство для маневров имеется в сокращении объемов потребления интернета. Зачастую клиенты заказывают по 25 гигабайтов, даже не понимая, зачем им столько. Экономить можно за счет потребления.

– Такой ситуации, как было полтора года назад с авиафирмами-лоукостерами, которые смело пришли в Эстонию и обрушили цены, на рынке связи не возникнет?

– Сложно сравнивать. Это два совершенно разных рынка.

– Сообщается, что основная цель директивы ЕС по рынку связи – идти в ногу с технологическим развитием и расширять права потребителей. В чем будет заключаться расширение прав потребителей?

– Речь идет о существенном повышении осведомленности потребителей. Теперь мы не вправе оставить клиента без необходимой информации.

– Наконец-то потребитель узнает, что его пакет неконкурентоспособен по сравнению с другими предложениями на рынке? И об этом ему сообщат не банки, анализирующие его расходы, не соседи или кто-то еще, а оператор связи?

– Именно так!

– Когда следует ожидать более выгодного предложения?

– Такие предложения должны делаться не менее одного раза в год. Мы начнем информировать постоянных клиентов, которые пользуются нашими услугами не менее 12 месяцев, уже со следующей недели.

– Что с чем будет сравниваться, когда составляется более выгодное предложение? За основу берется потребление услуг конкретно взятым клиентом, самый выгодный пакет в вашей фирме, тарифы конкурентов или какие-то усредненные данные?

– Сравниваться будут данные по потреблению услуг конкретно взятым человеком. Равняться на конкурентов или кого-то еще мы не будем, ориентируемся персонально на клиента. Директива в какой-то мере ограничит фантазию операторов связи.

– Как действовать клиенту, если более рационального предложения так и не поступило?

– Клиент всегда может сам обратиться к оператору связи.

– Смогут ли операторы связи уклониться от исполнения директивы?

– Закон един для всех, уклониться от его исполнения невозможно. Процесс контролирует Департамент связи.

– Как директива повлияет на конкуренцию между операторами связи?

– Директива слишком нова, чтобы что-то прогнозировать. Могу только отметить, что конкуренция на рынке связи Эстонии и без того достаточно сильна.

Подробнее в повторе! 

Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.

Студия Postimees: на рынке мобильной связи грядут изменения? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: на рынке мобильной связи грядут изменения? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Что изменится с февраля на рынке мобильной связи?
  • Можно ли трактовать директиву в пользу потребителей?
  • Приведет ли нововведение к удешевлению услуг?
  • В чем будет заключаться расширение прав потребителей?
  • Когда следует ожидать обновленного предложения?
  • Как действовать, если выгодное предложение не поступит?
  • Могут ли операторы связи уклониться от исполнения директивы?
  • Повлияет ли директива на конкуренцию между операторами связи?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

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