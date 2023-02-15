Оператор связи: пакеты станут выгоднее

– Теперь тому, кто вдруг обнаружит, что его счета не выдерживают никакой критики по сравнению с другими клиентами, больше не придется выбивать из оператора адекватное предложение? Оно само его найдет?
– Именно так, поскольку данная евродиректива, невзирая на Закон о защите данных, позволяющий клиенту отписаться от маркетинговых и прочих оповещений, обязывает оператора связи найти способы донести до потребителя информацию о возможности уменьшить его расходы.
– Приведет ли внедрение директивы к удешевлению услуг?
– Не думаю, что данная директива приведет к удешевлению услуг. Новых, более дешевых услуг на рынке не появится. Пакеты станут выгоднее по другой причине.
Пространство для маневров имеется в сокращении объемов потребления интернета. Зачастую клиенты заказывают по 25 гигабайтов, даже не понимая, зачем им столько. Экономить можно за счет потребления.
– Такой ситуации, как было полтора года назад с авиафирмами-лоукостерами, которые смело пришли в Эстонию и обрушили цены, на рынке связи не возникнет?
– Сложно сравнивать. Это два совершенно разных рынка.
– Сообщается, что основная цель директивы ЕС по рынку связи – идти в ногу с технологическим развитием и расширять права потребителей. В чем будет заключаться расширение прав потребителей?
– Речь идет о существенном повышении осведомленности потребителей. Теперь мы не вправе оставить клиента без необходимой информации.
– Наконец-то потребитель узнает, что его пакет неконкурентоспособен по сравнению с другими предложениями на рынке? И об этом ему сообщат не банки, анализирующие его расходы, не соседи или кто-то еще, а оператор связи?