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Студия Postimees: на рынке мобильной связи грядут изменения?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: на рынке мобильной связи грядут изменения?
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Новая евродиректива обязывает операторов связи раз в год предлагать постоянным клиентам более выгодные условия, чем прежде. Что выиграют потребители от нововведений?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире коммерческий директор Tele2 Екатерина Ведринская. Следите за беседой в 13:00! 

  • Что изменится с февраля на рынке мобильной связи?
  • Можно ли трактовать директиву в пользу потребителей?
  • Приведет ли нововведение к удешевлению услуг?
  • В чем будет заключаться расширение прав потребителей?
  • Когда следует ожидать обновленного предложения?
  • Как действовать, если выгодное предложение не поступит?
  • Могут ли операторы связи уклониться от исполнения директивы?
  • Повлияет ли директива на конкуренцию между операторами связи?
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