Новая евродиректива обязывает операторов связи раз в год предлагать постоянным клиентам более выгодные условия, чем прежде. Что выиграют потребители от нововведений?
Студия Postimees: на рынке мобильной связи грядут изменения?
13:00
Студия Postimees: на рынке мобильной связи грядут изменения?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире коммерческий директор Tele2 Екатерина Ведринская. Следите за беседой в 13:00!
- Что изменится с февраля на рынке мобильной связи?
- Можно ли трактовать директиву в пользу потребителей?
- Приведет ли нововведение к удешевлению услуг?
- В чем будет заключаться расширение прав потребителей?
- Когда следует ожидать обновленного предложения?
- Как действовать, если выгодное предложение не поступит?
- Могут ли операторы связи уклониться от исполнения директивы?
- Повлияет ли директива на конкуренцию между операторами связи?
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